Vaguada en altura provocará aguaceros y tronadas hoy

Habrá chubascos costeros en la mañana. En la tarde, una vaguada generará aguaceros y tormentas en el interior. Se vigilan dos sistemas tropicales.

El panorama meteorológico de la República Dominicana estará determinado hoy por la combinación de una vaguada en altura y los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía, manteniendo un ambiente favorable para el desarrollo de precipitaciones significativas durante la jornada.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento del tiempo mostrará una dinámica de transición entre la mañana y la tarde:

Durante las horas matutinas: Predominará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, presentándose algunos chubascos aislados y tronadas ocasionales hacia sectores del litoral caribeño y la llanura oriental .

Predominará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, presentándose algunos chubascos aislados y tronadas ocasionales hacia sectores del y la . A partir de la tarde: La inestabilidad aportada por la vaguada en altura propiciará desarrollos nubosos de mayor consideración, acompañados de aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento . Esta actividad se manifestará principalmente sobre poblados de las regiones: Suroeste Noreste Cordillera Central Zona fronteriza

La inestabilidad aportada por la vaguada en altura propiciará desarrollos nubosos de mayor consideración, acompañados de . Esta actividad se manifestará principalmente sobre poblados de las regiones:

Monitoreo de actividad ciclónica

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene una vigilancia continua sobre dos sistemas en aguas del océano Atlántico:

Depresión Tropical Fay: Se mantiene en aguas abiertas del Atlántico, localizándose a más de 1,825 kilómetros al oeste de las Islas Azores. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el sur/sureste a una velocidad de 6 km/h. Por su lejana posición y trayectoria, no ofrece ningún peligro para la República Dominicana. Zona de Baja Presión: Se monitorea un área de baja presión al sureste de las Bermudas, la cual cuenta con un potencial de desarrollo ciclónico de 30 % en las próximas 48 horas y de 40 % para los próximos 7 días. Debido a su posición geográfica y desplazamiento previsto, no representa amenaza para nuestro territorio.

Alerta por temperaturas elevadas

El ambiente se mantendrá cálido y con una sensación térmica elevada a nivel nacional. Los termómetros registrarán valores mínimos entre 24 °C y 26 °C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Mantenga una ingesta constante de agua para prevenir cuadros de deshidratación.

Utilice prendas de vestir ligeras, holgadas y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección en los horarios de mayor radiación térmica.

Población vulnerable: Se aconseja especial atención al cuidado e hidratación de niños pequeños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, se proyecta una jornada con condiciones atmosféricas relativamente estables y baja probabilidad de lluvias generalizadas: