México deja en el terreno a RD con dramático triunfo 2-1 en la séptima entrada

México vence 2-1 a República Dominicana en un emocionante cierre en la Copa Mundial Sub-15 de Béisbol, asegurando una crucial victoria en la séptima entrada.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. – El emblemático Estadio Parque Kukulcán Álamo vivió un desenlace de antología dentro de la Ronda de Apertura de la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC. En un enfrentamiento de altísimo nivel, cargado de intensidad de principio a fin, la selección de México consiguió una victoria memorable por pizarra de 2-1 tras dejar en el terreno a República Dominicana en la parte baja de la séptima entrada.

El compromiso, correspondiente a la fase de grupos del certamen internacional, enfrentó a dos de las potencias más tradicionales del béisbol caribeño y latinoamericano en un auténtico duelo de pitcheo y hermética defensa.

Desde el primer episodio, el lanzador abridor mexicano Kevin Machorro Azcona y el cuerpo de serpentineros dominicanos dominaron los momentos clave del juego. Ambos equipos exhibieron una sólida ejecución técnica en el cuadro interior y un manejo impecable del cuerpo de relevistas, manteniendo la pizarra ajustada en todo momento y limitando al mínimo las oportunidades de anotación.

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La agresividad en las bases y la presión constante en los senderos mantuvieron en vilo a los aficionados en la capital yucateca, mientras los ampayers dictaban el ritmo de un partido donde cada out se luchó hasta el último conteo.

Empate hasta la séptima entrada

Con la pizarra empatada 1-1 al llegar al séptimo y último episodio reglamentario, la tensión alcanzó su punto máximo en el Parque Kukulcán Álamo.

El pitcheo azteca logró retirar en orden la parte alta de la entrada para contener cualquier amenaza quisqueyana.

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En el cierre del séptimo capítulo, la ofensiva mexicana aprovechó la paciencia en el plato y embasó a los corredores clave. Con la carrera de la victoria en posición anotadora, vino el batazo oportuno hacia los jardines que impulsó la anotación del triunfo 2-1, provocando el júbilo de la afición local al dejar a la escuadra dominicana sobre el terreno.

Esteban Gallardo fue quien remolcó la carrera de la victoria para los mexicanos.

Triunfo clave para México en el grupo

Esta victoria por la mínima diferencia resulta determinante para las aspiraciones de la selección mexicana en la Copa Mundial Sub-15.

Al tratarse de un formato donde los resultados directos de la Ronda de Apertura se arrastran a la Super Ronda, superar a un rival directo como República Dominicana (1-1) no solo otorga un valioso impulso anímico, sino que afianza a México (2-0) en la pelea por los primeros puestos del torneo.