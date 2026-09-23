Zoilo Almonte se integra a los entrenamientos de pretemporada de los Toros del Este

Zoilo Almonte se une a los Toros del Este para la pretemporada, destacando su experiencia en la liga dominicana y su éxito reciente en México.

Por Noticias SIN

LA ROMANA.- El toletero Zoilo Almonte se vistió con la chaqueta de los Toros del Este por primera vez, luego de que el veterano se reportara a los entrenamientos de pretemporada en el Estadio Francisco Micheli.

Almonte llegó a La Romana luego de fichar vía agencia libre. Es un bateador de ambas manos, probado en todas las instancias de la liga dominicana, y tiene de por vida un promedio de .276, con 21 cuadrangulares y 129 carreras remolcadas.

Junto a Zoilo también se integraron a los entrenamientos el receptor Onil Pérez, el infielder Enmanuel Tejeda y el jardinero Bladimir Restituyo, quien también llegó vía agencia libre.

Desde la campaña 2013-14, cuando empezó a jugar de manera regular, Zoilo ocupa el sexto lugar de la liga en carreras remolcadas, con 127; es segundo en dobles, con 64; y sexto en cuadrangulares, con 21.

El capitaleño viene de una destacada actuación en la Liga Mexicana de Beisbol, donde estuvo entre los líderes de cuadrangulares y carreras remolcadas con los Tecolotes de Dos Laredos.

En esa liga, Zoilo registró una línea ofensiva de .279/.351/.559, terminando cuarto en cuadrangulares con 23 y sexto en carreras empujadas con 74.