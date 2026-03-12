El «hermano dominicano» de la Torre Eiffel: El histórico Reloj de Monte Cristi

Esta estructura de hierro galvanizado no es solo el símbolo de la ciudad, sino una pieza diseñada por el mismísimo Alexandre Gustave Eiffel, el ingeniero detrás de la emblemática Torre Eiffel de París

¿Sabías que no tienes que viajar a París para ver una obra de Alexandre Gustave Eiffel? Y es que en Monte Cristi se alza una joya de la ingeniería francesa que guarda un vínculo directo con el monumento más famoso del mundo.

Para los viajeros que buscan historia y arquitectura, la ciudad de San Fernando de Monte Cristi esconde un tesoro único: su Reloj Público. Esta estructura de hierro galvanizado no es solo el símbolo de la ciudad, sino una pieza diseñada por el mismísimo Alexandre Gustave Eiffel, el ingeniero detrás de la emblemática Torre Eiffel de París.

Un diseño con sello francés

Ubicado en el Parque Duarte, el reloj se eleva a unos 29 metros de altura. Su forma, que muchos comparan con una estilizada botella de champaña, presenta el característico entramado metálico que hizo famoso a Eiffel.

Lo más sorprendente es que esta torre es, técnicamente, más antigua que la propia Torre Eiffel de París. Mientras que el ícono francés se inauguró en 1889, el diseño del reloj dominicano data de aproximadamente 1880, aunque llegó a costas dominicanas en marzo de 1895 a bordo del vapor Lavonia.

Testigo de la historia libertadora

Más allá de su arquitectura, el Reloj de Monte Cristi ha sido testigo de momentos clave para la historia de América. Se dice que durante su instalación, figuras de la talla del dominicano Máximo Gómez y el prócer cubano José Martí lo contemplaron.

¿Por qué visitarlo hoy?

A pesar de haber cumplido más de 125 años, el mecanismo —obra del relojero francés Jean-Paul Garnier— sigue funcionando con precisión. Es el punto de partida ideal para cualquier recorrido por Monte Cristi, ofreciendo una oportunidad fotográfica inigualable que mezcla el encanto del Caribe con la sofisticación de la era industrial europea.

Lo que puedes hacer al visitar esta joya de Gustave Eiffel:

Subir a la plataforma: La torre cuenta con escaleras internas que permiten a los visitantes ascender para observar el reloj desde una perspectiva más cercana y tomar fotografías panorámicas del Parque Duarte y los alrededores de la ciudad.

A diferencia de otros monumentos que han sido modernizados, este reloj aún funciona con su maquinaria francesa original del siglo XIX, fabricada por Jean-Paul Garnier.

Su diseño de hierro galvanizado tiene una peculiar forma de botella de champaña, lo que lo convierte en un punto icónico para fotos, especialmente durante el atardecer.

El reloj está rodeado de edificios de arquitectura clásica colonial y se encuentra justo frente a la Parroquia San Fernando, formando un conjunto histórico muy fotogénico.

Datos prácticos para tu visita:

El acceso al parque y la observación del reloj es totalmente gratuito.

Se encuentra en el centro de San Fernando de Monte Cristi, en el Parque Duarte.

Se encuentra en el centro de San Fernando de Monte Cristi, en el . Estado del parque: Recientemente el área ha sido objeto de remozamientos por parte del Ministerio de Turismo para mejorar la experiencia de los visitantes.

Un viaje al pasado en el corazón de Montecristi

No todos los días se tiene la oportunidad de subir a una estructura diseñada por el mismo genio que levantó el símbolo de París. El Reloj Público de Montecristi es más que un monumento; es un recordatorio vivo de la época dorada de esta ciudad y un tesoro de la ingeniería mundial que sigue marcando el tiempo con precisión europea y corazón caribeño.

Si buscas un destino que combine historia, arquitectura única y la calidez de nuestra gente, Montecristi te espera. No pierdas la oportunidad de fotografiarte frente a esta «joya de Eiffel», subir sus escaleras y escuchar el tic-tac de un mecanismo que ha visto pasar más de un siglo de historia dominicana.