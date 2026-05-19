Alicia Ortega nos trae “Cifras que Alarman” | El Informe

¿Por qué tantas mujeres siguen muriendo a manos de quienes decían amarlas?

La República Dominicana enfrenta una devastadora crisis con siete feminicidios registrados en solo dos semanas de mayo.

En lo que va del año 2026, la cifra asciende a más de 30 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Casos trágicos como los de Indira Beltré, Esmeralda Moronta y Diana Evangelista evidencian el peligro inminente que sufren las víctimas.

Los agresores repiten un patrón de celos posesivos, amenazas de muerte y un estricto control, incluyendo rastreo por GPS.

Muchos atacantes muestran una «doble cara» sociable ante el entorno familiar, ocultando al monstruo que actúa en la intimidad.

Tras cometer los crímenes, el patrón común de los victimarios es intentar o consumar el suicidio en el lugar del hecho.

El sistema estatal es duramente criticado por la falta de empatía del personal fiscal y el incumplimiento de protocolos.

A pesar de que se recibieron 73,000 denuncias en 2025, más del 60% de los casos terminaron archivados por desistimiento.

Expertos exigen un cambio radical de estrategia que priorice la educación emocional y la intervención directa con los hombres.

La Procuraduría General enfatiza que la solución definitiva debe construirse desde el núcleo familiar y las escuelas.

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