Gigantes brillan con victoria contundente ante soles

Jeankarlo Iciano lideró a los Gigantes con 21 puntos y 5 asistencias; por los Soles, Jonathan Bello destacó con 31 puntos.

Por noticias SIN

Los Gigantes Basketball Club vencieron 131-102 a los Soles del Este en La Súper Liga, destacando su ofensiva en el Pabellón Mario Ortega.

Con récord de 10-2, los Gigantes se acercan a la fase de eliminación, mientras los Soles caen a 2-9 en la tabla.

Los Gigantes superaron los 100 puntos por quinta vez, alcanzando su máxima anotación de la temporada con 131 puntos.

Jeankarlo Iciano lideró a los Gigantes con 21 puntos y 5 asistencias; por los Soles, Jonathan Bello destacó con 31 puntos.

Por los Soles, Jonathan Bello se destacó con 31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, seguido por 16 unidades de Dimas Carrasco, 15 de Terry Larrier y 10 de Jean Quezada.

Los Gigantes lanzaron con un 57% de campo y 59% en triples, asegurando la victoria con una sólida actuación ofensiva.

En un primer cuarto de alta anotación, los Soles dominaron 29-28. Bello logró 10 puntos, Larrier 9 y Bradley 8. Ferreiras sacó la cara por los Gigantes con 7 unidades, seguido por 6 de King Fitzgerald y 5 tanto de Brown Jr. como de Davis.

Hubo una explosión ofensiva de los Gigantes en el segundo cuarto, donde completaron un rally de 22-2 con un triple de Juan Jr. Rosario que puso el juego 53-35 restando 4:44. En el resto del parcial los francomacorisanos no miraron atrás y la primera mitad quedó 69-50.

En los primeros 20 minutos de acción, los Gigantes tiraron de 19-12 en triples (63%). Iciano, Ferreiras, Miranda y Abreu encestaron 9 puntos cada uno. Por los Soles, Larrier aportó 15 tantos y Bello 14.

Con 5:04 del tercer cuarto, los Gigantes estaban en total control 88-64. La alta eficiencia ofensiva se mantenía para los francomacorisanos, lanzando por encima del 60 por ciento de campo. La pizarra marcó 103-80 tras tres períodos. El último trato resultó de trámite, llegando los Gigantes a sacar una ventaja de 33 (131-98).

Los parciales concluyeron 28-29, 41-21, 34-30 y 28-22 para los Gigantes.

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