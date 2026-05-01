Conmemoran el cumpleaños 20 de Gianna Bryant con anuncio de becas

Gianna Bryant es recordada por su pasión por el baloncesto, y su legado sigue vivo a través de iniciativas educativas y deportivas

Por Noticias SIN

REDACCIÓN.- La fundación Mamba & Mambacita Sports Foundation, junto a Vanessa Bryant, conmemoró este 1 de mayo lo que habría sido el cumpleaños número 20 de Gianna Bryant con el anuncio de una nueva clase de becarios en su honor.

A través de una publicación en redes sociales, la organización informó la selección de 20 estudiantes-atletas destacados de Los Ángeles y el Condado de Orange, quienes formarán parte de la Clase 2026 de los “Gianna Bryant Scholars”.

El programa, desarrollado en colaboración con la California Community Foundation y organizaciones afiliadas al Boys & Girls Club, busca apoyar el desarrollo académico y deportivo de jóvenes talentos.

“Hoy, 1 de mayo, se conmemora lo que habría sido el cumpleaños número 20 de Gianna Bryant”, señala el mensaje en la cuenta oficial de Instagram de la fundación

La publicación concluye con un emotivo homenaje a Gianna, recordando su legado e inspiración. “Tu visión, tu espíritu y tu hermoso corazón continúan iluminando el camino”, expresa el texto.

Gianna Bryant, hija del fallecido exjugador de la NBA Kobe Bryant, es recordada por su pasión por el baloncesto y su impacto en el deporte juvenil, legado que la fundación continúa promoviendo a través de iniciativas educativas y deportivas.