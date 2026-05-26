Alicia Ortega presenta “Mentes Feminicidas” | El Informe

El desgarrador informe de la periodista Alicia Ortega, «Mentes Feminicidas», nos adentra en la psicología y los testimonios
El desgarrador informe de la periodista Alicia Ortega, «Mentes Feminicidas», nos adentra en la psicología y los testimonios de hombres que cumplen condenas por haber asesinado a sus parejas. Más allá del dolor y el arrepentimiento tardío, sus historias dejan al descubierto patrones de conducta que pudieron evitarse.
Si queremos erradicar la violencia de género, es vital escuchar las alarmas. A continuación, te compartimos 6 tips y reflexiones clave extraídos directamente de este análisis para aprender a identificar el peligro y actuar a tiempo:
- Atención al «efecto escalada»: Los feminicidios rara vez ocurren por un impulso repentino. Los expertos señalan que el maltrato psicológico, los insultos y las amenazas verbales suelen acumularse entre 4 y 6 años antes de un desenlace fatal. Las señales siempre están ahí.
- Aprende a retirarte para controlar la ira: El manejo de las emociones es crucial. Ante una discusión acorralada o un ataque de rabia, la recomendación más efectiva y directa de los propios internos es salir físicamente del lugar para enfriar la cabeza antes de tomar una mala decisión.
- Antepón la razón a la emoción: Los arranques de celos, el arraigo cultural del «honor del macho» y la necesidad de control nublan el juicio. Es indispensable aprender a procesar los conflictos de pareja desde la lógica y la madurez, y no desde el impulso posesivo.
- Cuidado con el alcohol y la salud mental: La mezcla de bebidas alcohólicas con trastornos de conducta o problemas como la bipolaridad funciona como una bomba de tiempo. Reconocer los problemas de salud mental y tratarlos a tiempo salva vidas.
- Busca ayuda externa y rompe el silencio: No pases por una crisis de pareja en aislamiento. Conversar con amigos, familiares o profesionales de la conducta te permite recibir un consejo frío y objetivo antes de que las emociones te traicionen.
- El diálogo y la comunicación como única vía: La vida en pareja requiere madurez. Cualquier inconveniente debe resolverse mediante la comunicación asertiva, valorando la vida del otro y entendiendo que la violencia jamás será una alternativa para solucionar los problemas.
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