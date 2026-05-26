Alicia Ortega presenta “Mentes Feminicidas” | El Informe

El desgarrador informe de la periodista Alicia Ortega, «Mentes Feminicidas», nos adentra en la psicología y los testimonios

El desgarrador informe de la periodista Alicia Ortega, «Mentes Feminicidas», nos adentra en la psicología y los testimonios de hombres que cumplen condenas por haber asesinado a sus parejas. Más allá del dolor y el arrepentimiento tardío, sus historias dejan al descubierto patrones de conducta que pudieron evitarse.

Si queremos erradicar la violencia de género, es vital escuchar las alarmas. A continuación, te compartimos 6 tips y reflexiones clave extraídos directamente de este análisis para aprender a identificar el peligro y actuar a tiempo:

Atención al «efecto escalada»: Los feminicidios rara vez ocurren por un impulso repentino. Los expertos señalan que el maltrato psicológico, los insultos y las amenazas verbales suelen acumularse entre 4 y 6 años antes de un desenlace fatal. Las señales siempre están ahí.

Los feminicidios rara vez ocurren por un impulso repentino. Los expertos señalan que el maltrato psicológico, los insultos y las amenazas verbales suelen acumularse entre 4 y 6 años antes de un desenlace fatal. Las señales siempre están ahí. Aprende a retirarte para controlar la ira: El manejo de las emociones es crucial. Ante una discusión acorralada o un ataque de rabia, la recomendación más efectiva y directa de los propios internos es salir físicamente del lugar para enfriar la cabeza antes de tomar una mala decisión.

El manejo de las emociones es crucial. Ante una discusión acorralada o un ataque de rabia, la recomendación más efectiva y directa de los propios internos es salir físicamente del lugar para enfriar la cabeza antes de tomar una mala decisión. Antepón la razón a la emoción: Los arranques de celos, el arraigo cultural del «honor del macho» y la necesidad de control nublan el juicio. Es indispensable aprender a procesar los conflictos de pareja desde la lógica y la madurez, y no desde el impulso posesivo.

Los arranques de celos, el arraigo cultural del «honor del macho» y la necesidad de control nublan el juicio. Es indispensable aprender a procesar los conflictos de pareja desde la lógica y la madurez, y no desde el impulso posesivo. Cuidado con el alcohol y la salud mental: La mezcla de bebidas alcohólicas con trastornos de conducta o problemas como la bipolaridad funciona como una bomba de tiempo. Reconocer los problemas de salud mental y tratarlos a tiempo salva vidas.

La mezcla de bebidas alcohólicas con trastornos de conducta o problemas como la bipolaridad funciona como una bomba de tiempo. Reconocer los problemas de salud mental y tratarlos a tiempo salva vidas. Busca ayuda externa y rompe el silencio: No pases por una crisis de pareja en aislamiento. Conversar con amigos, familiares o profesionales de la conducta te permite recibir un consejo frío y objetivo antes de que las emociones te traicionen.

No pases por una crisis de pareja en aislamiento. Conversar con amigos, familiares o profesionales de la conducta te permite recibir un consejo frío y objetivo antes de que las emociones te traicionen. El diálogo y la comunicación como única vía: La vida en pareja requiere madurez. Cualquier inconveniente debe resolverse mediante la comunicación asertiva, valorando la vida del otro y entendiendo que la violencia jamás será una alternativa para solucionar los problemas.

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