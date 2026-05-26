El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) elevan alertas por fuertes lluvias y oleaje peligroso.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronostica lluvias significativas, posibles granizadas y un deterioro en las condiciones marítimas. La interacción de una vaguada sobre el territorio nacional con el paso de una onda tropical al sur del país (con mayor actividad en el Mar Caribe) mantendrá un ambiente meteorológico altamente inestable.

Las precipitaciones se irán intensificando a medida que avance la jornada:

Durante la mañana: Se esperan nublados con chubascos dispersos a moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones afectarán principalmente a las localidades cercanas a la costa sur, la región noreste y la Cordillera Central.

Se esperan nublados con chubascos dispersos a moderados y tronadas aisladas. Estas condiciones afectarán principalmente a las localidades cercanas a la costa sur, la región noreste y la Cordillera Central. En la tarde y primeras horas de la noche: El escenario se torna más agresivo. Se formarán nubes de gran desarrollo vertical que descargarán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas .

El escenario se torna más agresivo. Se formarán nubes de gran desarrollo vertical que descargarán . Provincias más afectadas en la tarde: La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Barahona y Pedernales.

Actualización de Alertas y Avisos Meteorológicos

Ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha modificado los niveles de alerta:

Nivel de Riesgo Provincias bajo advertencia AVISOS (4) Monte Plata, La Altagracia, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo. ALERTAS (8) Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Duarte, El Seibo, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Vega y La Romana. DESCONTINUADAS Ninguna provincia ha salido de la alerta hasta el momento.

Advertencia estricta para las costas

Se prevén condiciones marítimas adversas que requieren la atención inmediata de los trabajadores del mar:

Costa Caribeña: Se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto debido al oleaje anormal y a las fuertes ráfagas de viento.

Se recomienda a los operadores de permanecer en puerto debido al oleaje anormal y a las fuertes ráfagas de viento. Costa Atlántica: La restricción es aún más amplia. Los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto por oleaje peligroso y ráfagas severas.

Altas temperaturas y recomendaciones de salud

A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo sofocante en todo el país. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 31 °C y 33 °C.

Para mitigar el impacto térmico, se recomienda:

Tomar suficientes líquidos (preferiblemente agua). Usar ropa ligera y de colores claros. Evitar la exposición prolongada al sol. Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes de la capital y sus municipios, se recomienda salir preparados y tomar precauciones para el retorno a casa: