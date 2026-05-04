El triunfo de Sinner ante Zverev, el más corto de la historia del torneo

Sinner arrolla a Zverev 6-1 y 6-2 en 58 minutos: la final más corta del Masters 1000 de Madrid y la que menos juegos necesitó para coronar campeón.

Por Noticias SIN

La victoria del italiano Jannik Sinner ante el alemán Alexander Zverev, por 6-1 y 6-2, se convirtió, con 58 minutos de duración, en la más corta en las veinticuatro ediciones disputadas a lo largo de la historia del Masters 1000 de Madrid.

El triunfo del número uno del mundo ante el germano, dos veces campeón, supera en brevedad y en menor tiempo de juego, a la que en el 2022 ganó el español Carlos Alcaraz, precisamente contra Zverev, al que venció por 6-3 y 6-1.

Además, la de este 2026, fue la que menos juegos necesitó para determinar el campeón. Un juego menos que aquella que ganó el murciano cuatro temporadas atrás.