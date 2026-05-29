Hoy le decimos adiós a las alertas por lluvias, pero recibimos una nube de Polvo del Sahara que elevará significativamente la sensación térmica.

Este viernes, el panorama meteorológico de la República Dominicana experimenta un cambio importante: le decimos adiós a las alertas por lluvias continuas, pero nos preparamos para recibir una nube de Polvo del Sahara que elevará significativamente la sensación térmica.

Cielos brumosos y calor sofocante: El impacto del Polvo del Sahara

A lo largo del día notaremos un cambio visual drástico en nuestro entorno. El ingreso progresivo de partículas de Polvo del Sahara le dará un aspecto grisáceo y opaco al cielo en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno, que afectará al país durante las próximas 24 a 72 horas, traerá consigo una reducción de la visibilidad y un ambiente considerablemente caluroso.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 24 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 °C y 32 °C. Para proteger tu salud, especialmente si padeces de alergias o condiciones respiratorias, te recomiendo:

Tomar suficientes líquidos de forma constante.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Considerar limitar las actividades físicas intensas al aire libre.

Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

¿Habrá lluvias el día de hoy?

Aunque una onda tropical transita muy al sur del Mar Caribe con escaso efecto sobre nuestra isla, el arrastre de humedad generado por el viento del este/sureste y la incidencia de una vaguada provocarán algunas precipitaciones focalizadas:

En la mañana: Se registrarán chubascos dispersos, incidiendo principalmente sobre las localidades de la costa caribeña y la región nordeste.

Se registrarán chubascos dispersos, incidiendo principalmente sobre las localidades de la costa caribeña y la región nordeste. En la tarde: La nubosidad se incrementará, provocando aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento. Estas condiciones afectarán de manera puntual a la Cordillera Central, el suroeste, el valle del Cibao, el nordeste y la zona fronteriza. En la región sureste, las lluvias serán mínimas o casi nulas.

INDOMET descontinúa todas las alertas

Debido a la mejora en las condiciones de humedad extrema de los días anteriores, el Centro de Pronóstico Nacional del INDOMET ha retirado las restricciones, ya que ha disminuido el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Provincias fuera de peligro Estado de Alertas Estado de Avisos Monte Plata Descontinuada Descontinuada Sánchez Ramírez Descontinuada Descontinuada María Trinidad Sánchez Descontinuada Descontinuada Duarte Descontinuada Descontinuada Samaná Descontinuada Descontinuada

Pronóstico local para el Gran Santo Domingo

Para los residentes y transeúntes de la capital, el elemento dominante será la fuerte sensación de calor combinada con el polvo sahariano. Así se comportará el clima en los distintos municipios: