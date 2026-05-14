Luna Azul: ¿Cuándo y por qué no deberías perdertela?

Descubre por qué este 31 de mayo presenciaremos una Luna Azul y cuáles son los mejores consejos para disfrutar de este raro fenómeno astronómico.

El cielo de mayo nos tiene guardado un final de mes cinematográfico. Este 31 de mayo de 2026, seremos testigos de una Luna Azul, un evento que, a pesar de su nombre, no tiñe al satélite de color añil, pero sí encierra una rareza matemática que ocurre solo cada dos o tres años.

¿Qué es exactamente una Luna Azul?

En astronomía, existen dos definiciones, pero la que presenciaremos este domingo es la más popular: la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario. Mayo inició con una luna llena el día 1, y cerrará con broche de oro con esta segunda aparición el día 31.

De ahí viene la famosa expresión en inglés «Once in a blue moon», utilizada para describir algo que sucede muy de vez en cuando.

3 Razones para levantar la vista al cielo

Un recordatorio de nuestra conexión con los ciclos: En un mundo digital y acelerado, detenerse a observar la Luna Azul es un ejercicio de mindfulness natural. Es el momento perfecto para cerrar los ciclos que iniciaron a principios de mes y replantear objetivos para junio. Fotografía y contenido visual: Para los amantes de las redes sociales y la fotografía, la Luna Azul ofrece una iluminación única. Al ser la segunda del mes, suele percibirse con una carga simbólica especial, ideal para capturar momentos de reflexión o paisajes nocturnos impresionantes. Un fenómeno de «bonus»: La naturaleza nos está regalando una noche extra de iluminación máxima. No es una superluna por tamaño, pero sí por su significado de excepcionalidad. Es la excusa perfecta para una cena al aire libre, una caminata nocturna o simplemente un momento de silencio.

¿Cómo verla?

No necesitas telescopios costosos ni equipos especiales. La Luna Azul será visible a simple vista desde cualquier punto, siempre que las nubes lo permitan.

El consejo Pro: Busca un lugar con poca contaminación lumínica y tómate al menos 10 minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. La paz que transmite el brillo plateado del 31 de mayo será el mejor cierre para tu mes.

Y tú, ¿con quién vas a compartir esta Luna Azul? Etiqueta a esa persona con la que te gustaría sentarte a admirar el cielo.