El clima en Corpus Christi: Entre lluvias, vaguada y polvo del Sahara

¡Feliz Corpus Christi! Hoy se esperan lluvias pasajeras por una vaguada, calor sofocante y cielos grises por polvo del Sahara. Conoce el pronóstico aquí.
Hoy se espera intenso calor, la bruma característica del polvo del Sahara y algunas lluvias producto de una débil vaguada y una onda tropical.
Si tienes actividades al aire libre, debes saber que la jornada estará marcada por una mezcla de intenso calor, la bruma característica del polvo sahariano y algunas lluvias focalizadas producto de una débil vaguada y una onda tropical.
A continuación, te detallo qué esperar del clima para hoy.
Evolución de las lluvias: Mañana vs. Tarde
El comportamiento de las precipitaciones estará dividido dependiendo de la hora del día y la región en la que te encuentres:
- Durante la mañana: Se generarán lluvias aisladas y pasajeras (chubascos) que afectarán principalmente a las localidades del litoral caribeño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia son La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.
- Durante la tarde: El panorama se vuelve más inestable hacia el interior. Las precipitaciones estarán acompañadas de tronadas y posibles ráfagas de viento, incidiendo directamente sobre Azua, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Puerto Plata.
- Resto del país: Predominará un cielo soleado pero de aspecto grisáceo debido a las partículas suspendidas en el aire.
Alerta por calidad del aire y calor extremo
La presencia del polvo del Sahara no solo le da un aspecto calimoso a nuestro cielo, sino que reduce significativamente la calidad del aire y favorece un incremento en las temperaturas. La sensación térmica será bastante elevada durante toda la jornada.
Si eres una persona sensible, sufres de alergias o tienes problemas respiratorios, te recomiendo seguir estas medidas de prevención:
- Ingerir suficientes líquidos de manera constante para evitar la deshidratación.
- Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.
- Evitar la exposición prolongada y directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
Pronóstico local para el Gran Santo Domingo
Para quienes se quedan a disfrutar del feriado en la capital, el calor será el factor dominante. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C, y máximas que alcanzarán entre 31 °C y 33 °C.
|Municipio
|Condiciones Meteorológicas
|Distrito Nacional
|Chubascos aislados en la mañana. Cielo soleado y calimoso (grisáceo) en la tarde.
|Santo Domingo Norte
|Cielo mayormente soleado y grisáceo. Ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.
|Santo Domingo Oeste
|Cielo mayormente soleado y grisáceo. Ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.
|Santo Domingo Este
|Cielo mayormente soleado y grisáceo. Ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.