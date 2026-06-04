El clima en Corpus Christi: Entre lluvias, vaguada y polvo del Sahara

¡Feliz Corpus Christi! Hoy se esperan lluvias pasajeras por una vaguada, calor sofocante y cielos grises por polvo del Sahara. Conoce el pronóstico aquí.

Hoy se espera intenso calor, la bruma característica del polvo del Sahara y algunas lluvias producto de una débil vaguada y una onda tropical.

Si tienes actividades al aire libre, debes saber que la jornada estará marcada por una mezcla de intenso calor, la bruma característica del polvo sahariano y algunas lluvias focalizadas producto de una débil vaguada y una onda tropical.

A continuación, te detallo qué esperar del clima para hoy.

Evolución de las lluvias: Mañana vs. Tarde

El comportamiento de las precipitaciones estará dividido dependiendo de la hora del día y la región en la que te encuentres:

Durante la mañana: Se generarán lluvias aisladas y pasajeras (chubascos) que afectarán principalmente a las localidades del litoral caribeño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia son La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.

Se generarán lluvias aisladas y pasajeras (chubascos) que afectarán principalmente a las localidades del litoral caribeño. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia son La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal. Durante la tarde: El panorama se vuelve más inestable hacia el interior. Las precipitaciones estarán acompañadas de tronadas y posibles ráfagas de viento, incidiendo directamente sobre Azua, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Puerto Plata.

El panorama se vuelve más inestable hacia el interior. Las precipitaciones estarán acompañadas de tronadas y posibles ráfagas de viento, incidiendo directamente sobre Azua, La Vega, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Puerto Plata. Resto del país: Predominará un cielo soleado pero de aspecto grisáceo debido a las partículas suspendidas en el aire.

Alerta por calidad del aire y calor extremo

La presencia del polvo del Sahara no solo le da un aspecto calimoso a nuestro cielo, sino que reduce significativamente la calidad del aire y favorece un incremento en las temperaturas. La sensación térmica será bastante elevada durante toda la jornada.

Si eres una persona sensible, sufres de alergias o tienes problemas respiratorios, te recomiendo seguir estas medidas de prevención:

Ingerir suficientes líquidos de manera constante para evitar la deshidratación.

Vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada y directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Pronóstico local para el Gran Santo Domingo

Para quienes se quedan a disfrutar del feriado en la capital, el calor será el factor dominante. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C, y máximas que alcanzarán entre 31 °C y 33 °C.