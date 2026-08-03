Ministerio de Deportes anuncia acceso gratuito para apoyar a las selecciones dominicanas en Santo Domingo 2026

El Ministerio de Deportes ofrece acceso gratuito a eventos clave de los Juegos Centroamericanos 2026 en Santo Domingo, fomentando el apoyo a atletas dominicanos.

Por Noticias SIN

Los aficionados podrán asistir sin costo a las competencias de atletismo encabezadas por Marileidy Paulino, así como a la final de baloncesto entre República Dominicana y Puerto Rico y a los partidos de béisbol de la selección nacional.

Santo Domingo.– El Ministerio de Deportes informó este lunes que gestionó, en coordinación con el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el acceso gratuito para miles de aficionados a varias de las competencias en las que participarán las selecciones nacionales, con el propósito de que el pueblo dominicano pueda respaldar a sus atletas.

Entrada gratis para atletismo en el Olímpico

Como parte de la iniciativa, el público podrá ingresar gratuitamente a las competencias de atletismo que se celebrarán en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde competirán la campeona olímpica Marileidy Paulino y los demás integrantes de la selección dominicana de atletismo.

El acceso estará disponible a través de las gradas Este del estadio, con capacidad para aproximadamente 12,500 espectadores.

Baloncesto y béisbol también tendrán acceso libre

Asimismo, el Ministerio anunció que también será habilitada la entrada gratuita para las gradas durante la final del torneo de baloncesto masculino, en la que República Dominicana disputará la medalla de oro frente a Puerto Rico. Para ese encuentro se estima la disponibilidad de entre 2,000 y 3,000 espacios para los aficionados.

La medida también incluye el acceso gratuito a los bleachers del Estadio Quisqueya Juan Marichal para los partidos en los que participe la selección dominicana de béisbol, permitiendo que un mayor número de seguidores pueda acompañar al equipo nacional.

El Ministerio de Deportes explicó que esta iniciativa constituye un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los atletas dominicanos, al tiempo que busca brindar a toda la población la oportunidad de vivir de cerca la emoción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.