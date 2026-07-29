Puerto Rico vence 3-0 a Venezuela y clasifica a la Súper Ronda

Puerto Rico avanza en el Softbol Femenino tras vencer a Venezuela 3-0 y enfrentará a Isla Vírgenes en la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. – Puerto Rico venció a Venezuela 3-0 y avanzó liderando el Grupo -B del Softbol Femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Francia Loreley en labor completa fue la lanzadora ganadora. Perdió Isabella Foran, quien también lanzó el partido completo.

Las puertorriqueñas se citaron con Isla Vírgenes Estadounidenses, primeras del GRUPO-B, en el último partido de la jornada del jueves que serán los primeros partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar y los de Súper Ronda.