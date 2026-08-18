Escapadas en República Dominicana: 3 destinos imperdibles

Tenemos para ti 3 propuestas de turismo y destinos para descubrir en la República Dominicana

La República Dominicana ofrece una diversidad extraordinaria de paisajes, tradiciones y rincones mágicos para explorar en cualquier época del año. A continuación, te presentamos tres ideas de notas turísticas ideales para destacar lo mejor de nuestra geografía y cultura:

1. «Saborea el Paraíso» en Sánchez, Samaná

Samaná

Una propuesta perfecta para los amantes de la gastronomía costera y el ecoturismo. Ven a conocer los atractivos de la bahía de Samaná, enfocándose en la riqueza culinaria local —con el tradicional sazón de los frutos del mar— y el encanto histórico y natural del municipio de Sánchez, ideal para una escapada de fin de semana.

2. Escapada a Monseñor Nouel: Naturaleza y aventura en el corazón del Cibao

Monseñor Nouel

Un recorrido detallado por los encantos de Bonao y sus alrededores. Conoce el turismo de montaña, los ríos cristalinos, la oferta de eco-lodges y la vibrante ruta cultural de la provincia, caracterizada por su tradición artística y sus museos al aire libre.

3. El encanto histórico del Monumento y las rutas culturales de Santiago

Monumento a los Héroes de la Restauración

Una invitación a recorrer la Ciudad Corazón combinando historia, arquitectura y esparcimiento familiar. Conoce el valor patrimonial del Monumento a los Héroes de la Restauración y los espacios públicos ideales para disfrutar de la música típica, la artesanía y el ambiente hospitalario del Cibao.