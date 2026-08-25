Alicia Ortega presenta “De Aventura a Tragedia”

Este informe narra la muerte de Gabriela Cartagena, que falleció el 20 de junio tras ser embestida por una lancha mientras practicaba snorkeling



Este informe de Alicia Ortega narra la trágica muerte de Gabriela Cartagena, una joven de 20 años que falleció el 20 de junio tras ser embestida por una lancha mientras practicaba snorkeling en Bahía de las Águilas.

Tras el accidente, las autoridades han anunciado planes para instalar boyas de señalización, delimitar zonas de baño y establecer puntos de fondeo específicos en Bahía de las Águilas para prevenir nuevas tragedias

Gabriela y su familia realizaban una excursión guiada con medidas de seguridad (uso de boyas y zona delimitada) cuando una embarcación llamada Chivirica pasó a alta velocidad por encima del grupo, causándole heridas mortales a la joven.

Las autoridades determinaron que el capitán y el ayudante de la embarcación no estaban prestando atención al frente y navegaban en una zona de bañistas prohibida para el tránsito rápido.

La familia busca justicia mientras cuestiona la falta de vigilancia y señalización en las costas. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las normativas náuticas, ya que desde 2016 se registran otros incidentes similares en polos turísticos del país.