Alfonso Rodríguez llega este lunes con su programa «Bemberé»

Alfonso Rodríguez llega a Color Visión con Bemberé este lunes 5 de octubre a las 8:00 p.m. Entérate de todo sobre este nuevo espacio de entretenimiento y análisis.

La televisión dominicana se alista para recibir una propuesta fresca, dinámica y entretenida. Bajo la conducción del reconocido cineasta y figura pública Alfonso Rodríguez, este próximo lunes 5 de octubre a las 8:00 p.m. se llevará a cabo el gran estreno oficial de Bemberé, un nuevo espacio concebido para el encuentro, la conversación amena, el análisis y la sana diversión de las familias dominicanas.

Transmitido a través de la señal de Color Visión, Canal 9, el proyecto promete marcar pauta en la barra nocturna de la televisión nacional gracias a un formato novedoso y la integración de un elenco estelar.

Claves del estreno de Bemberé

¿Cuándo y a qué hora será?: El gran debut está pautado para este lunes 5 de octubre, en horario estelar de las 8:00 de la noche.

El gran debut está pautado para este lunes 5 de octubre, en horario estelar de las 8:00 de la noche. ¿Dónde verlo?: En vivo a través de la pantalla de Color Visión, Canal 9, consolidando la apuesta del medio por producciones de alta calidad.

En vivo a través de la pantalla de Color Visión, Canal 9, consolidando la apuesta del medio por producciones de alta calidad. ¿Quién lo conduce?: Alfonso Rodríguez, quien aporta su estilo único, carisma y aguda capacidad de análisis a este nuevo reto televisivo.

Alfonso Rodríguez, quien aporta su estilo único, carisma y aguda capacidad de análisis a este nuevo reto televisivo. ¿Qué ofrecerá al público?: Una combinación perfecta de entretenimiento, entrevistas, debates de actualidad y momentos de humor en compañía de un elenco cuidadosamente seleccionado.

«Una nueva forma de encontrarnos, conversar, reír y disfrutar está a punto de comenzar; no te pierdas el gran estreno,» han anunciado los realizadores a través de sus plataformas oficiales.

Con grandes expectativas y un despliegue de talento que promete conectar desde el primer minuto con la teleaudiencia, Bemberé se perfila como la nueva cita obligada de las noches dominicanas. ¡Sintoniza y sé parte de este gran estreno!