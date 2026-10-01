Las seis regiones cafetaleras de la República Dominicana

Descubre las seis regiones cafetaleras principales de la República Dominicana: su riqueza geográfica, aromas y el orgullo de nuestra tradición agrícola.

El café en la República Dominicana es mucho más que una bebida matutina; es parte fundamental de nuestra identidad, historia y economía agrícola. Gracias a su privilegiada diversidad geográfica, caracterizada por imponentes sistemas montañosos, microclimas singulares y suelos ricos en nutrientes, el país cuenta con zonas de cultivo excepcionales.

Oficialmente, la caficultura nacional se estrutura y destaca a través de seis regiones cafetaleras principales, cada una con perfiles de sabor, aromas y características muy particulares que enamoran a los paladares más exigentes tanto a nivel local como internacional.

Las seis zonas clave del café dominicano

Las seis zonas clave del café dominicano

Barahona: Situada en el suroeste del país, es quizás la región más reconocida internacionalmente. Sus granos cultivados en las montañas de Bahoruco producen un café de cuerpo completo, excelente aroma y una acidez fina muy característica, altamente valorado en el mercado de especialidad.

Situada en el suroeste del país, es quizás la región más reconocida internacionalmente. Sus granos cultivados en las montañas de Bahoruco producen un café de cuerpo completo, excelente aroma y una acidez fina muy característica, altamente valorado en el mercado de especialidad. Cibao y Cibao Altura: Ubicada en la región norte, abarca valles y laderas elevadas de la Cordillera Septentrional. Ofrece granos con notas equilibradas, cuerpo medio y un perfil aromático sumamente agradable, producto del cuidado bajo sombra y la tradición montañosa de provincias como Santiago y Espaillat.

Ubicada en la región norte, abarca valles y laderas elevadas de la Cordillera Septentrional. Ofrece granos con notas equilibradas, cuerpo medio y un perfil aromático sumamente agradable, producto del cuidado bajo sombra y la tradición montañosa de provincias como Santiago y Espaillat. Juncalito: Localizada en la Cordillera Central (municipio de Jánico, Santiago), esta zona es sinónimo de café de altura tradicional. Sus plantaciones se benefician de temperaturas frescas y suelos fértiles, dando como resultado un grano distinguido por su suavidad, dulzor natural y aroma penetrante.

Localizada en la Cordillera Central (municipio de Jánico, Santiago), esta zona es sinónimo de café de altura tradicional. Sus plantaciones se benefician de temperaturas frescas y suelos fértiles, dando como resultado un grano distinguido por su suavidad, dulzor natural y aroma penetrante. Valdesia: Abarca principalmente las provincias de Peravia (Baní), San Cristóbal y parte de la cordillera. Cuenta con una sólida reputación cafetalera gracias a métodos de cultivo que combinan la tradición con prácticas modernas de sostenibilidad, generando un café balanceado, de cuerpo consistente y notas achocolatadas.

Abarca principalmente las provincias de Peravia (Baní), San Cristóbal y parte de la cordillera. Cuenta con una sólida reputación cafetalera gracias a métodos de cultivo que combinan la tradición con prácticas modernas de sostenibilidad, generando un café balanceado, de cuerpo consistente y notas achocolatadas. Ocoa (San José de Ocoa): Ubicada en el corazón de las montañas surcentrales, esta región produce un café de altura muy apreciado. La combinación de neblina frecuente, altura y suelos volcánicos aporta una acidez brillante y un cuerpo denso que cautiva en cada taza.

Ubicada en el corazón de las montañas surcentrales, esta región produce un café de altura muy apreciado. La combinación de neblina frecuente, altura y suelos volcánicos aporta una acidez brillante y un cuerpo denso que cautiva en cada taza. Azua y la zona sur: Caracterizada por microclimas áridos pero con microcuencas montañosas muy propicias en sus zonas altas (como en Peralta), esta región aporta granos con notas singulares, cuerpo robusto y un carácter achocolatado que refleja la resiliencia y el esfuerzo del caficultor sureño.

«El café dominicano lleva en cada grano el alma de nuestras montañas y el esmero de manos laboriosas que mantienen viva una tradición centenaria de calidad,» destacan expertos agrónomos del sector.

Conocer estas seis regiones nos permite valorar la riqueza que brota de nuestra tierra, consolidando al café dominicano como un auténtico orgullo patrio que continúa conquistando al mundo.