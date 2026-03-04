El sustituto del café que los cardiólogos aprueban para elevar la vitalidad sin taquicardia

Se recomienda tomarlo por la mañana o después de comer para favorecer la digestión y evitar que la teína afecte el sueño nocturno
El té que los dietistas recomiendan para obtener energía sostenida y proteger la salud cardiovascular es el té negro y, especialmente, el té matcha.
A diferencia del café o las bebidas energizantes, que pueden causar picos bruscos de adrenalina o taquicardia, estos tés ofrecen beneficios específicos gracias a su composición química única:
¿Por qué el té negro es el elegido?
- Energía estable: El té negro combina cafeína con L-teanina, un aminoácido que ayuda a que la energía se libere de forma gradual, evitando el «bajón» posterior y el nerviosismo que a veces provoca el café.
- Salud del corazón: Es rico en flavonoides, antioxidantes que ayudan a mejorar la función de los vasos sanguíneos y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
El poder superior del Té Matcha
Si buscas una opción aún más potente, muchos nutricionistas sugieren el té matcha por las siguientes razones:
- Antioxidantes concentrados: Al ser la hoja entera molida, tiene hasta 10 veces más antioxidantes que el té verde común, lo que protege el corazón contra el daño oxidativo.
- Control metabólico: Sus catequinas (especialmente el EGCG) ayudan a reducir el colesterol LDL (el «malo») y a regular la presión arterial.
- Concentración mental: La alta presencia de L-teanina promueve un estado de «alerta relajada», ideal para quienes necesitan energía para trabajar sin estresar al sistema cardiovascular.
Recomendaciones para su consumo
- Evita el azúcar: Los beneficios para el corazón se pierden si se añaden endulzantes artificiales o azúcares refinados.
- Momento ideal: Se recomienda tomarlo por la mañana o después de comer para favorecer la digestión y evitar que la teína afecte el sueño nocturno.