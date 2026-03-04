El sustituto del café que los cardiólogos aprueban para elevar la vitalidad sin taquicardia

Se recomienda tomarlo por la mañana o después de comer para favorecer la digestión y evitar que la teína afecte el sueño nocturno

El té que los dietistas recomiendan para obtener energía sostenida y proteger la salud cardiovascular es el té negro y, especialmente, el té matcha.

A diferencia del café o las bebidas energizantes, que pueden causar picos bruscos de adrenalina o taquicardia, estos tés ofrecen beneficios específicos gracias a su composición química única:

¿por qué el té negro es el elegido

¿Por qué el té negro es el elegido?

Energía estable : El té negro combina cafeína con L-teanina , un aminoácido que ayuda a que la energía se libere de forma gradual, evitando el «bajón» posterior y el nerviosismo que a veces provoca el café.

: El té negro combina cafeína con , un aminoácido que ayuda a que la energía se libere de forma gradual, evitando el «bajón» posterior y el nerviosismo que a veces provoca el café. Salud del corazón: Es rico en flavonoides, antioxidantes que ayudan a mejorar la función de los vasos sanguíneos y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

el poder superior del té matcha

El poder superior del Té Matcha

Si buscas una opción aún más potente, muchos nutricionistas sugieren el té matcha por las siguientes razones:

Antioxidantes concentrados : Al ser la hoja entera molida, tiene hasta 10 veces más antioxidantes que el té verde común, lo que protege el corazón contra el daño oxidativo.

: Al ser la hoja entera molida, tiene hasta que el té verde común, lo que protege el corazón contra el daño oxidativo. Control metabólico : Sus catequinas (especialmente el EGCG) ayudan a reducir el colesterol LDL (el «malo») y a regular la presión arterial.

: Sus catequinas (especialmente el EGCG) ayudan a reducir el (el «malo») y a regular la presión arterial. Concentración mental: La alta presencia de L-teanina promueve un estado de «alerta relajada», ideal para quienes necesitan energía para trabajar sin estresar al sistema cardiovascular.

el sustituto del café

Recomendaciones para su consumo