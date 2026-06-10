Calor extremo: 5 tips de salud sobre qué hacer y evita

Descubre 5 tips médicos sobre qué hacer y qué evitar para prevenir deshidratación y golpes de calor.

Protege tu cuerpo de las altas temperaturas. Descubre 5 tips médicos sobre qué hacer y qué evitar para prevenir deshidratación y golpes de calor.

Para que las altas temperaturas no pongan en riesgo tu bienestar ni el de tu familia, aquí está una guía práctica de los 5 mandamientos de la salud en días de calor extremo: lo que debes hacer y lo que debes evitar a toda costa.

1. La hidratación estratégica

El sudor es el mecanismo natural del cuerpo para enfriarse, pero al sudar perdemos agua y electrolitos esenciales. La hidratación no consiste en beber litros de agua de golpe, sino en mantener un flujo constante.

Mantente hidratado con un refrescante vaso de agua. Es la forma más sencilla de cuidar tu bienestar.

Qué hacer: Toma al menos un vaso de agua cada hora, incluso si no tienes sed. Si sudas en exceso, incorpora bebidas con electrolitos naturales, como el agua de coco.

Toma al menos un vaso de agua cada hora, incluso si no tienes sed. Si sudas en exceso, incorpora bebidas con electrolitos naturales, como el agua de coco. Qué evitar: Huye de las bebidas azucaradas, las gaseosas, el alcohol y el exceso de café. Estas sustancias tienen un efecto diurético que acelera la deshidratación y obliga a tu cuerpo a trabajar más para procesarlas.

2. El control de los horarios y la exposición

El sol no calienta igual a todas las horas del día. Los rayos ultravioleta (UV) y la radiación térmica alcanzan su pico en un momento muy específico.

El control de los horarios y la exposición

Qué hacer: Planifica tus salidas, compras o diligencias para las primeras horas de la mañana (antes de las 10:00 a. m.) o para el final de la tarde (después de las 5:00 p. m.). Permanece en lugares techados y bien ventilados durante el resto del día.

Planifica tus salidas, compras o diligencias para las primeras horas de la mañana (antes de las 10:00 a. m.) o para el final de la tarde (después de las 5:00 p. m.). Permanece en lugares techados y bien ventilados durante el resto del día. Qué evitar: Evita estrictamente exponerte al sol o hacer ejercicio al aire libre entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Es en este rango donde se produce el 80% de los golpes de calor.

3. Tu ropa como termostato protector

La ropa que eliges puede actuar como una trampa de calor o como un sistema de refrigeración pasiva.

Tu ropa como termostato protector

Qué hacer: Viste prendas holgadas, ligeras y de colores claros (blanco, beige, pasteles) que reflejan la luz solar. Prioriza tejidos transpirables y naturales como el algodón o el lino.

Viste prendas holgadas, ligeras y de colores claros (blanco, beige, pasteles) que reflejan la luz solar. Prioriza tejidos transpirables y naturales como el algodón o el lino. Qué evitar: Descarta la ropa ajustada y oscura (el negro absorbe el calor). Evita por completo los tejidos sintéticos como el poliéster o el nylon, ya que bloquean la evaporación del sudor y elevan tu temperatura corporal.

4. Alimentación ligera y de fácil digestión

Tu cuerpo gasta mucha energía intentando mantenerse fresco. Si a esto le sumas una comida pesada, obligas a tu organismo a enviar un flujo masivo de sangre al estómago para la digestión, aumentando tu temperatura interna.

Alimentación ligera y de fácil digestión

Qué hacer: Aumenta el consumo de frutas ricas en agua (sandía, melón, piña) y vegetales frescos. Opta por comidas frías como ensaladas, gazpachos o porciones pequeñas de proteínas magras.

Aumenta el consumo de frutas ricas en agua (sandía, melón, piña) y vegetales frescos. Opta por comidas frías como ensaladas, gazpachos o porciones pequeñas de proteínas magras. Qué evitar: Dile no a los platos muy calientes, las comidas fritas, los guisos pesados y los alimentos ultraprocesados.

5. El manejo del entorno

El lugar donde te resguardas debe ser tu oasis, no un horno. Manejar la ventilación de tu hogar o tu vehículo es vital.

El manejo del entorno