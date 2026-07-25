Monegro agradece a Abinader su apoyo para el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

José P. Monegro agradeció al presidente Abinader por su apoyo en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, destacando la unión y paz.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.- El presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, elogió el apoyo decidido del presidente de la República, Luis Abinader, para llevar a cabo su organización y montaje para convertir ese sueño en una gran realidad.

Monegro pronunció el discurso de bienvenida a las delegaciones hermanas, público presente y visitantes en general, para decir que “esta noche, República Dominicana abre más que la puerta de los Juegos, las puertas de un ideal que hoy el mundo necesita más que nunca”.

«Un ideal de que los pueblos deben competir sin enfrentarse en problemas bélicos. Que pueden defender sus banderas sin dejar de reconocerse como hermanos”, agregó.

Monegro agradeció al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo; al Comité Olímpico Dominicano, a los dirigentes de la distintas Federaciones Deportivas Nacionales, a los Voluntarios, a los empresarios por su apoyo decidido y a los hombres y mujeres que trabajaron de manera anónima para su montaje.

Mensaje de unidad de Santo Domingo 2026

“Hoy, desde Santo Domingo, queremos ofrecer una noticia distinta a las guerras; 37 naciones llegan a este escenario, no para medir el poder de las armas, sino, el talento de sus atletas que son el centro de estos Juegos”, dijo en su intervención.