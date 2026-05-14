El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé para el día de hoy lluvias aisladas con ráfagas de viento

Durante las horas matutinas de hoy jueves, se presentarán lluvias aisladas con ráfagas de viento, sobre localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, entre otras provincias del litoral caribeño, debido al arrastre del viento sureste y la incidencia de una débil vaguada.

Para la tarde de hoy, esperamos la ocurrencia de aguaceros aislados, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento, en localidades de Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y San Juan, especialmente hacia zonas de montañas. En el resto de la República Dominicana, predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Las temperaturas continuarán bastante calurosas. Por tal motivo, le recomendamos a toda la población, ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. Observación los niños y personas mayores de edad son más susceptibles a las altas temperaturas.

Distrito Nacional: soleado con ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: soleado con ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: soleado con ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: soleado con ligeros incrementos nubosos con chubascos aislados.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Mañana viernes, en las horas matutinas en gran parte del territorio dominicano se observará un cielo soleado y poco nuboso. Sin embargo, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, tendremos algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. En la tarde, prevemos algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago, Rodríguez, entre otras.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y en horas matutinas.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la madrugada y en horas matutinas.