Hoy, miércoles el protagonista sigue siendo el polvo del Sahara, que no solo eleva las temperaturas, sino que transforma el panorama de lluvias.

Hoy, el gran protagonista en nuestro territorio sigue siendo la concentración de polvo del Sahara, un fenómeno que no solo eleva las temperaturas, sino que transforma por completo el panorama de nuestras lluvias.

A continuación, te desgloso todos los detalles que debes conocer.

Cielos grises y alerta por la calidad del aire

La incidencia continua de las partículas de polvo del Sahara mantendrá un cielo de aspecto opaco o grisáceo durante gran parte del día. Esta condición tiene un impacto directo en la reducción de la calidad del aire, por lo que es vital que las personas con alergias, asma o condiciones respiratorias extremen sus precauciones.

¡Un dato importante! Tendremos un breve respiro temporal. Se pronostica una ligera disminución de estas partículas durante esta noche y la mañana del jueves. Sin embargo, no guardes las mascarillas si eres sensible, ya que el polvo sahariano regresará con fuerza durante la tarde y la noche de mañana.

Lluvias escasas, pero con algunas excepciones

La presencia de esta densa masa de polvo y aire seco limita considerablemente la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Por tal razón, las lluvias serán escasas en la inmensa mayoría de las provincias.

No obstante, los efectos locales y el calentamiento diurno podrían generar durante la tarde algunos chubascos locales, acompañados de posibles tronadas aisladas, focalizados en sectores del:

Sureste

Nordeste

Cordillera Central

Temperaturas y recomendaciones de salud

El ambiente se mantendrá sumamente caluroso a nivel nacional. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C, con una sensación térmica aún más elevada debido a las condiciones atmosféricas.

Para mitigar los efectos de este sofocante calor y proteger tu bienestar, te recomiendo seguir estas pautas esenciales:

Mantén una hidratación constante: Ingiere suficientes líquidos a lo largo del día, preferiblemente agua pura.

Ingiere suficientes líquidos a lo largo del día, preferiblemente agua pura. Cuídate del sol: Evita la exposición prolongada a los rayos solares, especialmente en el horario más crítico, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde .

Evita la exposición prolongada a los rayos solares, especialmente en el horario más crítico, entre las . Vístete fresco: Utiliza ropa ligera, preferiblemente de algodón y en colores claros.

El pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para quienes se desplazan por la capital y sus distintos municipios, el calor será la constante del día, aunque no se descarta algo de lluvia rápida para refrescar el ambiente: