¿Cuánto sabes del turismo de aventura en el mundo?

El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica exploraciones o viajes con una percepción de riesgos y que requiere de salud física y mental

Por: Yahaira Cepeda

Sabemos que el hombre es el ser con el menos común de todos los sentidos: el sentido común. También que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El mundo del turismo no iba a ser la excepción para esta demostración de poca cabeza. Porque ahí tenemos, la opción del turismo de aveuntura.

Y es que es una actividad bastante difícil de catalogar pero al mismo tiempo “cada vez más destinos tratan de posicionarse en este segmento porque reconocen su valor ecológico, cultural y económico.

Te invitamos a realizar este quizz y conocer más sobre el tema…