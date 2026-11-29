Morejón fija récord para relevistas con contrato de US$115 millones y cinco años con Toronto.

Por Noticias SIN

Redacción.- El mercado de agentes libres de las Grandes Ligas acaba de establecer una nueva marca para los relevistas. El zurdo cubano Adrián Morejón llegó a un acuerdo con los Toronto Blue Jays por cinco temporadas y US$115 millones.

Un contrato que representa la mayor garantía económica otorgada a un lanzador de bullpen en la historia del béisbol de las Mayores.

La información fue reportada por ESPN, a través del periodista Jeff Passan, y posteriormente confirmada por otros medios deportivos. El acuerdo contempla un bono por firmar de US$15 millones y está sujeto a que el jugador supere el examen médico. Hasta el momento del reporte, Toronto no había anunciado oficialmente la contratación.

Detalles del acuerdo récord

Con este pacto, Morejón supera la marca que estableció el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien firmó por cinco años y US$102 millones con los Mets de Nueva York en 2022.

El acuerdo representa una apuesta importante de Toronto por un lanzador de apenas 27 años que viene de consolidarse entre los relevistas más efectivos de las Grandes Ligas y que ha demostrado capacidad para trabajar en situaciones de alta presión.

Rendimiento reciente y valor de mercado

Morejón llega a Toronto después de una destacada campaña de 2026 con los San Diego Padres, en la que registró marca de 9-3, efectividad de 2.83 y 107 ponches en 86 entradas, distribuidas en 76 presentaciones.

Su capacidad para dominar a los bateadores quedó reflejada en su porcentaje de ponches, que alcanzó el 30.4%, mientras limitó a sus rivales a un promedio de bateo de .205.

El cubano también ha mantenido un rendimiento consistente durante las últimas tres temporadas. Desde 2024 acumula efectividad de 2.58, con 248 ponches en 223 entradas y un tercio, números que explican el interés de varias organizaciones por sus servicios.

Su repertorio incluye una recta que supera las 99 millas por hora y un cambio de velocidad que se ha convertido en una de sus principales armas para sacar de balance a los bateadores contrarios.

Además, fue seleccionado al Juego de Estrellas de 2025, reconocimiento que confirmó su ascenso entre los brazos más destacados del relevo de la Liga Nacional.

Refuerzo para el bullpen de Toronto

La contratación de Morejón forma parte de una agresiva estrategia de los Blue Jays para reforzar su cuerpo de lanzadores. El zurdo se integrará a un bullpen que cuenta con el cerrador Louis Varland y el derecho Tyler Rogers, lo que le ofrece al dirigente John Schneider nuevas alternativas para administrar las entradas finales de los partidos.

Morejón ha desempeñado principalmente funciones de preparador de mesa, por lo que su llegada también abre la posibilidad de que Toronto disponga de otro brazo dominante para enfrentar los momentos decisivos de los encuentros.

El movimiento adquiere mayor relevancia luego de que los Blue Jays terminaran la temporada de 2026 con récord de 79-83, después de haber disputado la Serie Mundial en 2025. La organización busca recuperar protagonismo y construir un equipo con mayores posibilidades de competir por el campeonato.

Impacto para San Diego y el draft

La salida de Morejón representa una pérdida importante para San Diego, equipo con el que desarrolló toda su carrera en las Grandes Ligas desde su debut en 2019.

El lanzador rechazó una oferta calificada de US$23.15 millones que le habían presentado los Padres, decisión que permitió explorar el mercado de agentes libres, pero que también le garantizará a su antigua organización una selección compensatoria en el próximo sorteo de MLB.

Toronto, por su parte, deberá asumir las consecuencias correspondientes en el Draft de 2027 por contratar a un jugador que rechazó esa oferta calificada.

Con apenas 27 años y después de consolidarse como uno de los relevistas más dominantes del campeonato, Morejón inicia una nueva etapa con un contrato que no solo cambia su futuro económico, sino que también eleva el valor de mercado de los lanzadores especializados en las entradas finales.