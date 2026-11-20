De la Cruz y Caminero ganan por primera vez el Bate de Plata 2026 en sus respectivas ligas.

Por Noticias SIN

Redacción. – Los dominicanos Elly de la Cruz y Junior Caminero fueron seleccionados como ganadores del premio Bate de Plata 2026, distinción que reconoce a los jugadores con mejor producción ofensiva en cada posición de las Grandes Ligas.

De la Cruz recibió el galardón como campocorto de la Liga Nacional por su desempeño con los Rojos de Cincinnati, mientras que Caminero fue premiado como antesalista de la Liga Americana con los Rays de Tampa Bay. Para ambos representa la primera vez que obtienen este reconocimiento.

Elly firmó la mejor campaña ofensiva de su carrera y dio un paso importante en su consolidación entre los principales torpederos del béisbol. Durante la temporada ingresó por primera vez al exclusivo club 30-30, reservado para los jugadores que conectan al menos 30 cuadrangulares y roban 30 bases en un mismo año.

Además, terminó con un OPS de .880, el más alto entre los campocortos que cumplieron los requisitos para optar por el premio y el noveno mejor de todas las Grandes Ligas.

Su elección también puso fin a una espera de 21 años para Cincinnati, pues el último torpedero de los Rojos que había ganado el Bate de Plata fue el puertorriqueño Felipe López, en 2005.

Elly destaca con su mejor campaña

Caminero, por su parte, respaldó su reconocimiento con otra campaña de gran poder ofensivo. El joven antesalista conectó 42 cuadrangulares y elevó su OPS a .885, por encima del .846 que había registrado en 2025.

Su rendimiento también lo llevó a ocupar el segundo lugar en la votación para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y fue una de las piezas importantes en la actuación de Tampa Bay, que conquistó el banderín del circuito.

Caminero consolida su poder ofensivo

La distinción llega a los 23 años para Caminero, quien ya había conectado 45 jonrones en la temporada anterior y se consolida como uno de los bateadores jóvenes de mayor impacto en las Mayores.

Una promoción inédita de debutantes

Los dos dominicanos formaron parte de un grupo de 13 jugadores que obtuvieron el Bate de Plata por primera vez en 2026, la mayor cantidad de nuevos ganadores en los últimos 20 años, según los registros de MLB.

El premio, creado en 1980 por Louisville Slugger, se entrega mediante la votación de los dirigentes y entrenadores de las Grandes Ligas, quienes evalúan el rendimiento ofensivo de los jugadores en cada posición.