Este informe analiza la alarmante violencia y el caos vial generado por conductores de motocicletas en la República Dominicana.

Se documentan múltiples casos de motoristas que reaccionan con violencia extrema, incluyendo ataques con piedras contra vehículos, como el ocurrido a la merenguera Miriam Cruz y su esposo.

Comportamiento temerario: Expertos señalan que la imprudencia, el irrespeto a los semáforos, el tránsito en contraflujo y el uso de las aceras se han normalizado, creando un ambiente de miedo para peatones y otros conductores.

Expertos señalan que la imprudencia, el irrespeto a los semáforos, el tránsito en contraflujo y el uso de las aceras se han normalizado, creando un ambiente de miedo para peatones y otros conductores. Impacto en la salud: El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora reporta que cerca del 70% al 99% de sus ingresos por accidentes están relacionados con motocicletas, saturando las unidades de cuidados intensivos y generando costos médicos altísimos.

El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora reporta que cerca del de sus ingresos por accidentes están relacionados con motocicletas, saturando las unidades de cuidados intensivos y generando costos médicos altísimos. Falla en la fiscalización: A pesar de las miles de multas impuestas por la DIGESETT, los agentes enfrentan limitaciones para controlar un parque vehicular que supera los 4 millones de motocicletas, lo que evidencia la necesidad de un sistema de fiscalización apoyado en tecnología y una licencia por puntos.

El reportaje concluye enfatizando que la solución requiere una combinación urgente de autoridad, educación vial y consecuencias legales efectivas para cambiar esta cultura de conducción peligrosa.