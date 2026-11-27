Las Estrellas Orientales anunciaron la contratación del receptor colombiano Carlos Martínez, quien ya entrena en el país para debutar en diciembre

Las Estrellas contrataron al receptor colombiano Carlos Martínez, quien ya se encuentra en el país, en preparación para entrar a juego en la primera semana del mes de diciembre, anunció el equipo de la enseña verde.

Martínez vestirá la franela de las Estrellas por tercera temporada.

Lo hizo antes en las campañas 2024-2025 (41 juegos) y 2025-2026 (25 juegos).

En esas dos temporadas, de manera combinada, tuvo promedio de bateo de .258, con 18 carreras empujadas. Su promedio de embasarse fue de .258.

Perfil defensivo y aporte reciente

En el país, Martínez ganó reputación como buen receptor defensivo.

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Este año jugó en la Liga Mexicana (Bravos de León). En 50 juegos tuvo promedio de bateo de .301 y un promedio de embasarse de .372, con OPS de .753. Disparó nueve dobles, un triple y un cuadrangular.

Receptoría y presencia colombiana en Lidom

Las Estrellas tienen en su róster de jugadores activos a los receptores importados Leo Bernal (panameño) y Edgar Quero (cubano).

Un total de 30 peloteros colombianos han visto acción en Lidom desde la temporada 1985-86.

Líderes y pioneros colombianos

El receptor Jhonatan Solano encabeza el listado tras haber participado en ocho torneos con las franquicias de los Gigantes del Cibao (GC), Tigres del Licey (TL) y Toros del Este (TE).

El pionero de la legión colombiana en la liga fue el campocorto Jackie Gutiérrez, quien debutó en la temporada 1985-86 disputando 10 partidos con las Águilas Cibaeñas. Una década después, en 1996-97, el histórico torpedero Édgar Rentería jugó 26 encuentros con los Tigres del Licey.

Con información de Noticias SIN