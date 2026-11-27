El INTRANT, en coordinación con la DIGESETT y la Alcaldía del Distrito Nacional, estará implementando medidas especiales de gestión del tránsito

Con motivo del Black Friday y el incremento de los desplazamientos hacia los principales centros comerciales, se prevé una mayor concentración del tránsito en las zonas de actividad comercial del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

El Black Friday 2026 llega con numerosas ofertas y diversas formas de llegar a ellas. Planifica tu desplazamiento y compra con conciencia.

Para contribuir a una circulación más fluida y reducir los tiempos de desplazamiento, el INTRANT, en coordinación con la DIGESETT y la Alcaldía del Distrito Nacional, estará implementando medidas especiales de gestión del tránsito, que incluyen ajustes en los tiempos de los semáforos, monitoreo del tráfico en tiempo real, regulación del estacionamiento y asistencia de agentes en los principales entornos comerciales.

Asimismo, se coordinaron acciones con los centros comerciales para facilitar el acceso a sus instalaciones, organizar la circulación vehicular y mejorar la gestión de las entradas y salidas de sus estacionamientos. En caso de no haber participado en la coordinación, deben contactar al Director Regional de la DIGESETT correspondiente a su municipio.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar alternativas de movilidad sostenible, como el Metro, el Teleférico y los autobuses del transporte público, así como el uso de vehículos compartidos, servicios de taxi y compras en línea.

De igual manera, se exhorta a consultar plataformas de navegación asistida por GPS, como Waze, para mantenerse informados sobre las condiciones del tránsito, posibles desvíos y rutas alternas, y así optimizar sus tiempos de viaje.