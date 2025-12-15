¿Cómo cuidar el peso en Navidad sin dejar de disfrutar?

Cuidar el peso no significa renunciar a la celebración, sino aprender a equilibrar tradición y bienestar.

La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, cenas abundantes y dulces tradicionales. Sin embargo, también es una época en la que muchas personas se preocupan por mantener su salud y evitar subir de peso. Expertos en nutrición recomiendan que el secreto está en el equilibrio: disfrutar de los platos típicos sin caer en excesos.

plan práctico para estas fiestas

Plan práctico para estas fiestas

Porciones moderadas: Servirse cantidades pequeñas permite probar de todo sin sobrecargar el organismo.

Servirse cantidades pequeñas permite probar de todo sin sobrecargar el organismo. Elegir con conciencia: Priorizar ensaladas frescas, carnes magras y frutas, dejando los postres y frituras para momentos puntuales.

Priorizar ensaladas frescas, carnes magras y frutas, dejando los postres y frituras para momentos puntuales. Hidratación constante: Tomar suficiente agua ayuda a controlar la saciedad y evita confundir sed con hambre.

Tomar suficiente agua ayuda a controlar la saciedad y evita confundir sed con hambre. Actividad física ligera: Caminar después de las comidas o bailar en las fiestas ayuda a quemar calorías de manera divertida.

Caminar después de las comidas o bailar en las fiestas ayuda a quemar calorías de manera divertida. No saltarse comidas: Llegar con hambre extrema a la cena aumenta el riesgo de comer en exceso. Es mejor mantener horarios regulares.

Llegar con hambre extrema a la cena aumenta el riesgo de comer en exceso. Es mejor mantener horarios regulares. Disfrutar sin culpa: La clave está en saborear cada plato, compartir con la familia y recordar que la Navidad es más que comida.

Más allá de las mesas llenas, la Navidad dominicana se vive con música, luces y encuentros. Cuidar el peso no significa renunciar a la celebración, sino aprender a equilibrar tradición y bienestar.

También te puede interesar La Navidad, época propicia para sanar y perdonar

Estas fiestas pueden ser un momento para disfrutar de la gastronomía típica sin descuidar la salud. Con un plan sencillo de moderación y movimiento, es posible celebrar con alegría y mantener el bienestar físico.