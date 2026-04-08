Estrellas readquieren a Marco Luciano en un cambio con los Toros

En 2023, Luciano fue cambiado a Leones del Escogido y luego a los Toros, con quienes jugó 10 partidos.

Por Noticias SIN

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas readquirieron al jugador del cuadro Marco Luciano, en un cambio con los Toros del Este, por el jugador del cuadro Emmanuel Valdez, quien regresa también a su club original en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Luciano fue la primera selección de las Estrellas en el sorteo de reclutamientos de la LIDOM en el 2021.

Luego (2023), fue cambiado a Leones de Escogido por el jardinero Jhonkensy Noel.

Más tarde (2025), pasó en un cambio a los Toros, equipo con el cual vio acción en 10 partidos la temporada pasada.

Historial de Marco Luciano

Con las Estrellas actuó en 5 partidos, en la temporada 2022-2023, su campaña como novato en la liga local.

El jugador de 24 años (Luciano) puede defender el campo corto, la segunda base y el jardín izquierdo. Tiene dos temporadas de experiencia en las Grandes Ligas (2023 y 2024), con los Gigantes de San Francisco, organización en la cual estuvo considerado en un momento como su principal prospecto.

Desempeño Reciente

Este año, actuó en 14 juegos de exhibición con los Yanquis de Nueva York, durante los

entrenamientos primaverales. En el equipo sucursal de los Yanquis (Salem), bateó de 9-5, en sus primeros 2 juegos de la actual temporada.