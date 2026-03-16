¡Alerta! Se triplican los feminicidios en lo que va de año

Se discute cómo la mentalidad de posesión hacia la mujer persiste en hombres jóvenes y cómo la dependencia económica mantiene a las víctimas en círculos de violencia.

En la República Dominicana durante el año 2026, las cifras por asesinatos de mujeres se han triplicado en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los presentadores enfatizan la necesidad urgente de implementar políticas públicas serias y efectivas en lugar de depender de cifras fortuitas.

Se critica la ineficiencia de las autoridades al entregar órdenes de alejamiento a las víctimas para que ellas mismas se las entreguen a sus agresores.

Se propone implementar herramientas económicas como brazaletes electrónicos y botones de pánico para proteger a las mujeres en riesgo. Se señala que una cantidad significativa de estos crímenes son cometidos por policías y militares, cuestionando la falta de orientación y control dentro de estas instituciones.

Se discute cómo la mentalidad de posesión hacia la mujer persiste en hombres jóvenes y cómo la dependencia económica mantiene a las víctimas en círculos de violencia.

El panel concluye que es un problema social y cultural complejo que requiere atención constante de las autoridades y expertos.