Redescubre Santo Domingo: tres rincones para visitar este fin de semana

Santo Domingo es una ciudad que nunca se detiene: historia, cultura y naturaleza conviven en cada rincón.

Si este fin de semana quieres disfrutar sin salir de la capital, aquí te presentamos tres espacios que combinan tradición, aire libre y vistas inolvidables, perfectos para desconectarte y redescubrir la ciudad.

Zona Colonial

El corazón histórico de Santo Domingo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Puedes recorrer calles empedradas, visitar la Catedral Primada de América y disfrutar de cafés y restaurantes con encanto.

Ideal para un paseo cultural y fotográfico.

Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso

Un espacio verde perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad.

Ofrece jardines temáticos, senderos y áreas para picnic.

Excelente opción para la mañana o el mediodía.

Malecón de Santo Domingo

La avenida costera más famosa de la capital, con vistas al mar Caribe.

Perfecto para caminar, montar bicicleta o disfrutar de la brisa marina.

En la noche, se llena de vida con bares y restaurantes frente al mar.

Ya sea que busques historia, naturaleza o simplemente disfrutar de la brisa marina, Santo Domingo ofrece opciones para todos los gustos sin necesidad de salir de la capital. Este fin de semana es la oportunidad perfecta para redescubrir tu ciudad y dejarte sorprender por sus rincones más emblemáticos.