Ironman 70.3 Cap Cana impulsa el turismo deportivo con atletas de 60 nacionalidades

Ironman 70.3 Cap Cana impulsa el turismo d

El evento reúne a atletas de 60 nacionalidades, fortaleciendo la presencia de República Dominicana en el mapa mundial de deportes de resistencia.

Por Noticias SIN

Cap Cana.– La tercera edición del Ironman 70.3 Cap Cana se celebra este 2026, consolidando a la República Dominicana como uno de los principales destinos del Caribe para el turismo deportivo y la organización de competencias internacionales de alto nivel.

El evento reúne a atletas provenientes de 60 nacionalidades, convirtiéndose en una importante vitrina internacional para el país y fortaleciendo su posicionamiento en el mapa mundial de los deportes de resistencia.

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, destacó que la continuidad del evento refleja la confianza que importantes marcas deportivas han depositado en República Dominicana.

Haber logrado esta unión, este partnership y esta marca única, que es Ironman Cap Cana, representa un deber cumplido. Que 60 nacionalidades estén mirando hacia República Dominicana demuestra que el país está haciendo las cosas bien”, expresó Subero Medina.