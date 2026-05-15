Vaguada estará generando algunos aguaceros a lo largo del día

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Mañana se espera un incremento en las precipitaciones

Hoy continuaremos bajo los efectos de la vaguada sobre la nación. Por tanto, desde primeras horas del día, observamos nublados generando aguaceros dispersos sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San pedro de Macorís, El Seibo, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Barahona, que se extenderán hacia áreas aledañas. Durante la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, favorecerán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia: Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Espaillat, Elías Piña y Dajabón. Durante la noche, son probables algunos chubascos hacia la porción oriental del país y localidades próximas al litoral caribeño.

Se mantiene el Pre-Alerta, debido a la situación hidrometeorológica que puede afectar adversamente el territorio nacional a partir del domingo en la tarde. Pudiendo causar riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra, por causa de aguaceros fuertes, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles granizadas.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS
PRE-ALERTA                                                          ALERTAAVISOSDESCONTINUADAS
Monte Cristi    
Puerto Plata    
Valverde    
Dajabón    
Santiago Rodríguez    
Total: 5                                      Total: 0                                     Total: 0                                     Total: 0                                     

Las temperaturas continuarán bastante calurosas. Se recomienda, ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños y personas mayores de edad son más susceptibles a las altas temperaturas.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

El domingo, continuaremos bajo los efectos de la vaguada, esperándose aguaceros dispersos en las horas matutinas en las regiones sureste y suroeste. Después del mediodía, ocurrirán nublados acompañados de aguaceros fuertes en algunos puntos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

El lunes, la vaguada continuará afectando las condiciones meteorologicas sobre el área, por lo que, se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia el nordeste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.

Resumen: vaguada generando aguaceros dispersos en primeras horas del día. En la tarde se incrementarán las precipitaciones hacia el interior del país. Mañana se prevén lluvias más intensas durante la tarde. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.33/3520/22
Puerto PlataIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.32/3421/23
DuarteIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3221/23
ConstanzaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.28/3013/15
PeraviaIncrementos nubosos en ocasiones.31/3322/24
San Pedro de MacorísIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.30/3220/22
La RomanaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.31/3321/23
La VegaLigero incremento nubosos con chubascos dispersos  y posibles tronadas.33/3521/23
Monseñor NouelIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.31/3320/22
San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
SamanáIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.33/3420/22
Monte CristiIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3320/22
AzuaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.32/3422/24
San JuanIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3318/20
BarahonaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.32/3321/23
La AltagraciaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros dispersos.32/3422/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-

Mañana se espera un incremento en las precipitaciones

Hoy continuaremos bajo los efectos de la vaguada sobre la nación. Por tanto, desde primeras horas del día, observamos nublados generando aguaceros dispersos sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San pedro de Macorís, El Seibo, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Barahona, que se extenderán hacia áreas aledañas. Durante la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, favorecerán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia: Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Espaillat, Elías Piña y Dajabón. Durante la noche, son probables algunos chubascos hacia la porción oriental del país y localidades próximas al litoral caribeño.

Se mantiene el Pre-Alerta, debido a la situación hidrometeorológica que puede afectar adversamente el territorio nacional a partir del domingo en la tarde. Pudiendo causar riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra, por causa de aguaceros fuertes, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles granizadas.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS
PRE-ALERTA                                                          ALERTAAVISOSDESCONTINUADAS
Monte Cristi    
Puerto Plata    
Valverde    
Dajabón    
Santiago Rodríguez    
Total: 5                                      Total: 0                                     Total: 0                                     Total: 0                                     

Las temperaturas continuarán bastante calurosas. Se recomienda, ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños y personas mayores de edad son más susceptibles a las altas temperaturas.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

El domingo, continuaremos bajo los efectos de la vaguada, esperándose aguaceros dispersos en las horas matutinas en las regiones sureste y suroeste. Después del mediodía, ocurrirán nublados acompañados de aguaceros fuertes en algunos puntos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

El lunes, la vaguada continuará afectando las condiciones meteorologicas sobre el área, por lo que, se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia el nordeste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.

Resumen: vaguada generando aguaceros dispersos en primeras horas del día. En la tarde se incrementarán las precipitaciones hacia el interior del país. Mañana se prevén lluvias más intensas durante la tarde. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.33/3520/22
Puerto PlataIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.32/3421/23
DuarteIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3221/23
ConstanzaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.28/3013/15
PeraviaIncrementos nubosos en ocasiones.31/3322/24
San Pedro de MacorísIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.30/3220/22
La RomanaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.31/3321/23
La VegaLigero incremento nubosos con chubascos dispersos  y posibles tronadas.33/3521/23
Monseñor NouelIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.31/3320/22
San CristóbalIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3220/22
SamanáIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.33/3420/22
Monte CristiIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3320/22
AzuaIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.32/3422/24
San JuanIncrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados.31/3318/20
BarahonaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados.32/3321/23
La AltagraciaIncrementos nubosos en la mañana con aguaceros dispersos.32/3422/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-

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