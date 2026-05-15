Mañana se espera un incremento en las precipitaciones

Hoy continuaremos bajo los efectos de la vaguada sobre la nación. Por tanto, desde primeras horas del día, observamos nublados generando aguaceros dispersos sobre las provincias: La Altagracia, La Romana, San pedro de Macorís, El Seibo, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Barahona, que se extenderán hacia áreas aledañas. Durante la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno, favorecerán otros incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia: Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Espaillat, Elías Piña y Dajabón. Durante la noche, son probables algunos chubascos hacia la porción oriental del país y localidades próximas al litoral caribeño.

Se mantiene el Pre-Alerta, debido a la situación hidrometeorológica que puede afectar adversamente el territorio nacional a partir del domingo en la tarde. Pudiendo causar riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra, por causa de aguaceros fuertes, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas y posibles granizadas.

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS PRE-ALERTA ALERTA AVISOS DESCONTINUADAS Monte Cristi Puerto Plata Valverde Dajabón Santiago Rodríguez Total: 5 Total: 0 Total: 0 Total: 0

Las temperaturas continuarán bastante calurosas. Se recomienda, ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. Los niños y personas mayores de edad son más susceptibles a las altas temperaturas.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados en la mañana.

Temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

El domingo, continuaremos bajo los efectos de la vaguada, esperándose aguaceros dispersos en las horas matutinas en las regiones sureste y suroeste. Después del mediodía, ocurrirán nublados acompañados de aguaceros fuertes en algunos puntos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo: medio nublado a nublado con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche.

El lunes, la vaguada continuará afectando las condiciones meteorologicas sobre el área, por lo que, se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia el nordeste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.

Resumen: vaguada generando aguaceros dispersos en primeras horas del día. En la tarde se incrementarán las precipitaciones hacia el interior del país. Mañana se prevén lluvias más intensas durante la tarde. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche. 33/35 20/22 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche. 32/34 21/23 Duarte Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 21/23 Constanza Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche. 28/30 13/15 Peravia Incrementos nubosos en ocasiones. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados. 30/32 20/22 La Romana Incrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados. 31/33 21/23 La Vega Ligero incremento nubosos con chubascos dispersos y posibles tronadas. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche. 31/33 20/22 San Cristóbal Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 20/22 Samaná Incrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados. 33/34 20/22 Monte Cristi Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 31/33 20/22 Azua Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 32/34 22/24 San Juan Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros aislados. 31/33 18/20 Barahona Incrementos nubosos en la mañana con aguaceros aislados. 32/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos en la mañana con aguaceros dispersos. 32/34 22/24

Meteorólogos: José Medina / Eimer Bautista.-