Sharmin Díaz: “Mi tiempo en la farándula había terminado”

Sharmin Díaz explica que en 2015 decidió dejar la televisión en vivo y el mundo de la farándula porque sentía que su ciclo en ese ámbito había culminado, “yo entendí que mi tiempo en la farándula había terminado”.

Sharmin Díaz en el programa Es Temprano Todavía, donde relata su transición de la televisión hacia una faceta de activismo y servicio.

La invitada destaca este proyecto, que tiene casi tres años de existencia, enfocado en crear conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). El podcast nació como un propósito personal para apoyar a familias que atraviesan procesos similares al suyo.

Sharmin menciona que, a través de casi 200 episodios, ha logrado conectar con especialistas y familias, generando un impacto positivo. Sin embargo, enfatiza que falta mucho camino por recorrer en el país en cuanto a políticas públicas y estadísticas oficiales para atender a personas en el espectro.

Actualmente, además de su labor como activista, Sharmin se encuentra estudiando Derecho y trabajando en el sector inmobiliario, manteniendo una vida equilibrada y alejada del estilo de vida de la farándula tradicional.

Sharmin concluye reafirmando que, aunque estaría abierta a proyectos de televisión, estos tendrían que ser con un enfoque constructivo y libre de contenido de farándula negativa