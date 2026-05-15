Hoy viernes nos espera un cielo soleado

Hoy viernes, en las horas matutinas en gran parte del territorio dominicano se observará un cielo soleado y poco nuboso.

Sin embargo, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, tendremos algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En la tarde, prevemos algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago, Rodríguez, entre otras.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y en horas matutinas.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la madrugada y en horas matutinas.

El sábado, una vaguada en los niveles altos de la troposfera, mantendrá el ambiente meteorológico inestable, por tal razón, ocurrirán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente, sobre la Cordillera Central, el sureste y noreste.

Resumen: chubascos matutinos con ráfagas de viento, en zonas del litoral caribeño. Para la tarde, aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento, hacia el noroeste, norte y suroeste. Mañana viernes y el sábado, condiciones similares. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde. 33/35 20/22 Puerto Plata Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 32/34 21/23 Duarte Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 30/32 21/23 Constanza Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde. 28/30 13/15 Peravia Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 31/33 22/24 San Pedro de Macorís Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 30/32 20/22 La Romana Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 31/33 21/23 La Vega Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 31/33 20/22 San Cristóbal Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 30/32 20/22 Samaná Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 33/34 20/22 Monte Cristi Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos. 31/33 20/22 Azua Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 32/34 22/24 San Juan Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde. 31/33 18/20 Barahona Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 32/33 21/23 La Altagracia Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas. 32/34 22/24

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-