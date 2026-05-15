Hoy viernes nos espera un cielo soleado

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Hoy viernes, en las horas matutinas en gran parte del territorio dominicano se observará un cielo soleado y poco nuboso.

Sin embargo, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, tendremos algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En la tarde, prevemos algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago, Rodríguez, entre otras.

Distrito Nacionalmedio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y en horas matutinas.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la madrugada y en horas matutinas.

El sábado, una vaguada en los niveles altos de la troposfera, mantendrá el ambiente meteorológico inestable, por tal razón, ocurrirán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente, sobre la Cordillera Central, el sureste y noreste.

Resumen: chubascos matutinos con ráfagas de viento, en zonas del litoral caribeño. Para la tarde, aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento, hacia el noroeste, norte y suroeste.  Mañana viernes y el sábado, condiciones similares. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.33/3520/22
Puerto PlataCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.32/3421/23
DuarteCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.30/3221/23
ConstanzaIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.28/3013/15
PeraviaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.31/3322/24
San Pedro de MacorísChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.30/3220/22
La RomanaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.31/3321/23
La VegaIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.33/3521/23
Monseñor NouelCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.31/3320/22
San CristóbalChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.30/3220/22
SamanáCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3420/22
Monte CristiCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.31/3320/22
AzuaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3422/24
San JuanIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.31/3318/20
BarahonaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3321/23
La AltagraciaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3422/24

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-

Hoy viernes, en las horas matutinas en gran parte del territorio dominicano se observará un cielo soleado y poco nuboso.

Sin embargo, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, tendremos algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En la tarde, prevemos algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago, Rodríguez, entre otras.

Distrito Nacionalmedio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y en horas matutinas.

Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la madrugada y en horas matutinas.

El sábado, una vaguada en los niveles altos de la troposfera, mantendrá el ambiente meteorológico inestable, por tal razón, ocurrirán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente, sobre la Cordillera Central, el sureste y noreste.

Resumen: chubascos matutinos con ráfagas de viento, en zonas del litoral caribeño. Para la tarde, aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento, hacia el noroeste, norte y suroeste.  Mañana viernes y el sábado, condiciones similares. Temperaturas calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.33/3520/22
Puerto PlataCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.32/3421/23
DuarteCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.30/3221/23
ConstanzaIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.28/3013/15
PeraviaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.31/3322/24
San Pedro de MacorísChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.30/3220/22
La RomanaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.31/3321/23
La VegaIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.33/3521/23
Monseñor NouelCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.31/3320/22
San CristóbalChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.30/3220/22
SamanáCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.33/3420/22
Monte CristiCielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.31/3320/22
AzuaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3422/24
San JuanIncrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.31/3318/20
BarahonaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3321/23
La AltagraciaChubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.32/3422/24

Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-

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