Hoy viernes nos espera un cielo soleado

Hoy viernes, en las horas matutinas en gran parte del territorio dominicano se observará un cielo soleado y poco nuboso.
Sin embargo, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, tendremos algunos incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento, producto del arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.
En la tarde, prevemos algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento, sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago, Rodríguez, entre otras.
Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada y en horas matutinas.
Santo Domingo: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en la madrugada y en horas matutinas.
El sábado, una vaguada en los niveles altos de la troposfera, mantendrá el ambiente meteorológico inestable, por tal razón, ocurrirán algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y ráfagas de viento, especialmente, sobre la Cordillera Central, el sureste y noreste.
Resumen: chubascos matutinos con ráfagas de viento, en zonas del litoral caribeño. Para la tarde, aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento, hacia el noroeste, norte y suroeste. Mañana viernes y el sábado, condiciones similares. Temperaturas calurosas.
|PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.
|33/35
|20/22
|Puerto Plata
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|32/34
|21/23
|Duarte
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|30/32
|21/23
|Constanza
|Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.
|28/30
|13/15
|Peravia
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|31/33
|22/24
|San Pedro de Macorís
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|30/32
|20/22
|La Romana
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|31/33
|21/23
|La Vega
|Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.
|33/35
|21/23
|Monseñor Nouel
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|31/33
|20/22
|San Cristóbal
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|30/32
|20/22
|Samaná
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|33/34
|20/22
|Monte Cristi
|Cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
|31/33
|20/22
|Azua
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Incrementos nubosos, aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento, en la tarde.
|31/33
|18/20
|Barahona
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|32/33
|21/23
|La Altagracia
|Chubascos aislados con ráfagas de viento, durante las horas matutinas.
|32/34
|22/24
Meteorólogos: Cristopher Florian / Jesús Beltre.-