Frases de la Biblia para inspirarse

El libro más sagrado para los cristianos es la Biblia, donde se recogen las enseñanzas de Cristo, organizadas en el Antiguo y Nuevo testamento.

Te presentamos algunas frases de la biblia que pueden inspirar para lograr consolidar la fe y orientarse a un mundo interior pleno.

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados.

Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.

Dios tiene un plan que lleva tu nombre.

La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero hace que sean posibles.

No niegues la ayuda a quien la necesite, siempre que esté en tus manos darla.

Cuando la vida te golpea y te pone de rodillas estás en la posición correcta para orar.

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará.

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

Cuando te sientas débil, deja que el Señor sea tu fuerza.

Deja que todo lo que hagas esté lleno de amor.

¿Cuál de estas frases te llego más a tu corazón?

¿Que sentiste al reflexionar estas frases?

Continuemos nuestro camino de crecimiento espiritual y personal

