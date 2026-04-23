Resumen de prensa y principales titulares nacionales en República Dominicana

¡Mantente al día con lo más relevante de la jornada!

Manténgase al día con el acontecer nacional en nuestro resumen de noticias de República Dominicana hoy. Presentamos un análisis detallado de las portadas de los periódicos dominicanos este jueves 23 de abril, destacando los acontecimientos más relevantes que marcan la agenda del país. En Color Visión, compilamos los titulares principales de la prensa nacional para que usted inicie su jornada bien informado.

No te pierdas este resumen crítico y veraz para entender el pulso de la nación en pocos minutos.

Mira el video completo aquí y entérate de lo que realmente es noticia hoy.