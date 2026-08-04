Vaguada y polvo sahariano traen lluvias y calor hoy

La onda tropical se aleja, pero una vaguada dejará chubascos esta tarde. El polvo del Sahara mantendrá el intenso calor en gran parte del país.

El panorama meteorológico de la República Dominicana experimentará una ligera transición. Aunque la onda tropical que nos afectaba comenzará a moverse, alejándose progresivamente de nuestro territorio, la humedad remanente y la continua incidencia de una vaguada mantendrán cierta inestabilidad en varias regiones.

Chubascos pasajeros en la tarde

Durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, los efectos de la vaguada favorecerán el desarrollo de chubascos pasajeros y ráfagas de viento. Esta actividad se concentrará principalmente sobre localidades dispersas de las siguientes zonas:

Región nordeste

Región sureste

Cordillera Central

Zona fronteriza

Polvo del Sahara y ambiente caluroso

En contraste con las zonas donde se esperan precipitaciones, en gran parte del resto del territorio nacional predominarán condiciones de pocas lluvias.

Además, la presencia de partículas de polvo del Sahara en nuestra masa de aire garantizará que el ambiente continúe sintiéndose marcadamente caluroso.

Recomendación preventiva: Ante estas altas temperaturas, es fundamental mantenerse hidratado tomando suficiente agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en el área metropolitana de la capital, se pronostica inestabilidad y posibles precipitaciones durante el transcurso del día: