Yesenia Then: respuesta sin información verificable

Se presenta la segunda parte de la investigación periodística de Nuria Piera sobre la pastora Yesenia Then y el Ministerio Internacional Soplo de Vida.

El reportaje de Nuria Piera analiza la respuesta pública que ofreció la pastora tras un informe anterior sobre la falta de transparencia en el manejo de sus recursos y la confusión entre su patrimonio personal y el de su ministerio.

Respuestas sin evidencias: Nuria Piera señala que, aunque la pastora presentó certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), estas no constituyen una auditoría financiera ni aclaran el origen o uso de los fondos, además de que omitió incluir otras entidades vinculadas a su emporio.

Nuria Piera señala que, aunque la pastora presentó certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), estas no constituyen una auditoría financiera ni aclaran el origen o uso de los fondos, además de que omitió incluir otras entidades vinculadas a su emporio. Confusión patrimonial: Se cuestiona la mezcla de fondos personales, empresariales y religiosos, citando negocios como el restaurante Brisal, la tienda Fine Modesty y varias instituciones educativas.

Se cuestiona la mezcla de fondos personales, empresariales y religiosos, citando negocios como el restaurante Brisal, la tienda Fine Modesty y varias instituciones educativas. Exoneraciones y uso de la iglesia: El reportaje denuncia que el ministerio se ha beneficiado de 25 exoneraciones aduanales en 5 años, incluyendo libros que luego son vendidos comercialmente en la librería privada de la pastora y su esposo.

El reportaje denuncia que el ministerio se ha beneficiado de 25 exoneraciones aduanales en 5 años, incluyendo libros que luego son vendidos comercialmente en la librería privada de la pastora y su esposo. Ostentación: Se reiteran las preocupaciones sobre el estilo de vida de la pastora, mencionando el uso de joyas de alto valor (como un anillo de más de $45,000 USD) y bienes inmuebles, contrastándolo con el mensaje de modestia bíblica.

Se reiteran las preocupaciones sobre el estilo de vida de la pastora, mencionando el uso de joyas de alto valor (como un anillo de más de $45,000 USD) y bienes inmuebles, contrastándolo con el mensaje de modestia bíblica. Ciudad Refugio: Se analiza la falta de transparencia sobre el proyecto Ciudad Refugio y el estado real de los terrenos donados, enfatizando que las explicaciones de la pastora no han disipado las dudas sobre la administración de los fondos recolectados.

En conclusión, el programa sostiene que la respuesta de 17 minutos de la pastora fue insuficiente y no abordó los cuestionamientos de interés público, dejando más interrogantes sobre la gobernanza y la transparencia financiera de su estructura ministerial.