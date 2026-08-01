RD conquista su tercer oro consecutivo en la Copa de Naciones masculina de tenis

República Dominicana logra su tercer oro consecutivo en la Copa de Naciones masculina de tenis, venciendo 2-0 a Colombia, con destacadas actuaciones de Bertrán y Nick Hardt

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. República Dominicana volvió a hacer historia en el tenis de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar por tercera edición consecutiva la medalla de oro en la Copa de Naciones masculina, tras vencer 2-0 a Colombia en la gran final disputada este viernes.

Con las victorias de Peter Bertrán y Nick Hardt, el equipo dominicano cerró una destacada participación en el torneo de tenis, donde obtuvo dos medallas de oro y una de bronce, consolidándose como una de las principales potencias de la disciplina en la región.

Un jugador de tenis devuelve la pelota durante un partido en una cancha dura.

Bertrán abrió el camino hacia el título

La serie final estuvo marcada por interrupciones debido a la lluvia, pero eso no impidió que Peter Bertrán diera el primer paso hacia el campeonato al imponerse a Alejandro Arcila en un exigente encuentro definido en dos desempates, con parciales de 7-6 (6), 7-6 (2).

Posteriormente, Nick Hardt selló la victoria dominicana al derrotar con autoridad 6-0, 6-4 a Cristian Rodríguez, asegurando así el tercer título consecutivo del país en la Copa de Naciones masculina.

Antes de la final existían dudas sobre la condición física de Bertrán, quien el día anterior disputó un partido de casi cuatro horas frente al venezolano Óscar Martínez. Sin embargo, el tenista aseguró que nunca contempló la posibilidad de ausentarse del decisivo compromiso.

«Ayer tuve calambres, hoy dolor en las piernas, pero nunca pensé en no jugar. Nick y yo estábamos dispuestos a jugar todos los partidos de la serie, aunque sabíamos que Enmanuel (Muñoz) y Alberto (Puello) estuvieran listos para salir a la cancha en cualquier momento que se necesitaran», expresó Bertrán.

Hardt celebra un oro con sabor especial en casa

Para Nick Hardt, quien también conquistó el oro en la modalidad individual, esta fue su quinta medalla de oro centroamericana y del Caribe y la tercera en la Copa de Naciones, aunque reconoció que obtenerla como anfitrión tiene un significado especial.