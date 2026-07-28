Casi 55,000 mensajes de odio detectados en redes sociales en España durante el Mundial

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El Mundial de fútbol en España generó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes, principalmente contra jugadores de origen extranjero, según OBERAXE.

Por Noticias SIN

Madrid.- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes sociales durante la celebración del Mundial de fútbol, en especial contra los jugadores de la selección francesa y el español Lamine Yamal.

El 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva que se disputó en esas fechas y que ganó España, informó este martes el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Yamal y Francia, principales blancos

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal —de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna—, con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra el combinado francés por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera

El Mundial de fútbol en España generó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes, principalmente contra jugadores de origen extranjero, según OBERAXE.

Por Noticias SIN

Madrid.- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes sociales durante la celebración del Mundial de fútbol, en especial contra los jugadores de la selección francesa y el español Lamine Yamal.

El 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva que se disputó en esas fechas y que ganó España, informó este martes el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Yamal y Francia, principales blancos

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal —de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna—, con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra el combinado francés por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera

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