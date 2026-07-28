Casi 55,000 mensajes de odio detectados en redes sociales en España durante el Mundial

El Mundial de fútbol en España generó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes, principalmente contra jugadores de origen extranjero, según OBERAXE.

Por Noticias SIN

Madrid.- El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó cerca de 55,000 mensajes de odio en redes sociales durante la celebración del Mundial de fútbol, en especial contra los jugadores de la selección francesa y el español Lamine Yamal.

El 52 % de los mensajes de odio detectados entre el 11 de junio y el 21 de julio estaban directamente relacionados con la gran cita deportiva que se disputó en esas fechas y que ganó España, informó este martes el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Yamal y Francia, principales blancos

El observatorio destacó el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal —de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna—, con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, así como contra el combinado francés por la cantidad de futbolistas con origen o ascendencia extranjera