¡Qué personaje! Kevin y sus ocurrencias en exclusiva

Kevin Valentín del Rosario, un niño de 5 años que se ha vuelto viral por su fuerte carácter y ocurrencias.

Este vídeo presenta una entrevista exclusiva con Kevin Valentín del Rosario, un niño de 5 años que se ha vuelto viral por su fuerte carácter y ocurrencias. Durante el segmento, el pequeño interactúa con los presentadores demostrando su determinación y sentido del humor.

Desde el inicio, se presenta a Kevin como un niño con una actitud decidida, famoso por afirmar que nadie puede controlarlo ni decirle qué comer, a pesar de las recomendaciones médicas sobre evitar las frituras.

Kevin muestra una interacción ingeniosa con el equipo del programa, desafiando las órdenes y tomando decisiones sobre dónde sentarse o qué hacer en el set.

El niño expresa su deseo de ser policía y comparte un momento musical donde canta una canción religiosa, demostrando su capacidad para el baile y la interpretación.

Hacia el final del segmento, los presentadores, conmovidos por su carisma, se comprometen a regalarle una televisión y otros artículos necesarios para su hogar.

El vídeo concluye con Kevin reafirmando su lema de que nadie lo controla mientras baila y se despide de la audiencia.