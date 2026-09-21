Ada Guzmán plantea que el bienestar y la protección social de los periodistas deben ocupar mayor espacio en la agenda gremial y apoyo institucional»

La periodista considera necesario identificar a los miembros sin cobertura médica y ampliar las alianzas que generen oportunidades de formación y bienestar

Santo Domingo, República Dominicana. La periodista Ana Yberka (Ada) Guzmán Calcaño planteó la necesidad de fortalecer desde los gremios periodísticos las acciones dirigidas al bienestar y la protección social de sus miembros, especialmente de aquellos profesionales que ejercen de manera independiente o enfrentan condiciones laborales que limitan su acceso a determinados beneficios.

Guzmán, quien aspira a presidir el Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) para el período 2026-2028, señaló que la capacitación profesional debe continuar siendo una prioridad, pero consideró igualmente importante conocer las condiciones en las que viven y subsisten los integrantes del gremio.

“No podemos hablar únicamente de capacitación y actualización profesional sin preguntarnos también cómo están nuestros periodistas, cuáles son sus necesidades y qué podemos hacer institucionalmente para acercarlos a oportunidades y mecanismos de protección”, expresó.

La comunicadora propone realizar una actualización del registro de miembros de CIPESA que permita identificar perfiles profesionales, áreas de especialización y necesidades de la membresía, incluyendo aquellos periodistas que no disponen de cobertura de seguro médico.

A partir de ese levantamiento, plantea promover acercamientos con instituciones públicas y privadas para explorar alternativas de protección en salud, programas preventivos y otros beneficios, dentro de las posibilidades y competencias de una organización gremial.

Guzmán quien aspira a presidir el gremio especializado de comunicación de salud que agrupa a los periodistas de la República Dominicana considera igualmente necesario fortalecer los mecanismos que permitan conectar a los miembros con oportunidades profesionales, capacitaciones, becas, diplomados y espacios profesionales, aprovechando las alianzas institucionales que posee CIPESA y procurando incorporar nuevos acuerdos.

“Un gremio se fortalece cuando sus miembros sienten que pertenecer tiene un significado.

Eso implica formación y representación, pero también acompañamiento, oportunidades y solidaridad cuando un colega atraviesa una situación difícil, esta propuesta es para todos por eso a través del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la Asociación Dominicana de Fotoperiodistas, SODOMEDI, ADOMPRETUR, El Circulo de Reporteros Gráficos, entre otros podemos unirnos en un plan integral para dar respuesta”, manifestó.

La periodista destacó que CIPESA cuenta con una trayectoria sostenida de formación especializada que debe preservarse y ampliarse.

Recientemente, 65 periodistas y comunicadores fueron certificados en Comunicación Estratégica en Salud mediante la alianza entre CIPESA e INFOTEP, como parte de un programa que ya alcanza varias cohortes.

Guzmán sostuvo que cualquier nueva iniciativa debe construirse reconociendo el trabajo realizado por las distintas gestiones del gremio y fortaleciendo aquellos proyectos que han demostrado resultados.

“No se trata de comenzar de cero. Se trata de cuidar lo construido, mejorarlo y preguntarnos qué más podemos hacer por nuestra gente. Al final, la fortaleza de CIPESA está en sus miembros”, puntualizó.

Dirección de comunicación

Lcda. Ana Inoa