República Dominicana vence en los sencillos y queda a un triunfo de ascender en Copa Davis

República Dominicana lidera 2-0 a Egipto en la Copa Davis tras vencer en los sencillos. Una victoria más aseguraría su ascenso al Grupo I Mundial.

Por Noticias SIN

Santiago.– República Dominicana tomó ventaja de 2-0 sobre Egipto este viernes, al imponerse en los dos partidos de sencillos de la serie de Copa Davis, que se disputa en las canchas del Centro Español de Santiago.

El conjunto dominicano quedó así a una victoria de asegurar la serie y avanzar al Grupo I Mundial, luego de las victorias de Roberto Cid y Nick Hardt en la primera jornada. La eliminatoria corresponde al Grupo Mundial II de la competición.

En el primer encuentro, Roberto Cid Suberví derrotó al egipcio Amr Elsayed en sets corridos, con parciales de 6-3 y 6-2, para darle a República Dominicana el primer punto de la serie.

Cid logró imponer su ritmo desde el inicio del partido y mantuvo el control hasta concretar la victoria frente al jugador egipcio.

Posteriormente, Nick Hardt completó la jornada perfecta para los locales al superar a Karim Mabrouk por 6-2 y 6-3, dejando al equipo dominicano con ventaja de dos partidos.

La acción continuará este sábado desde las 11:00 de la mañana, con el partido de dobles, en el que Nick Hardt y Peter Bertran enfrentarán a los egipcios Omar Kandil y Karim Mabrouk.

Una victoria dominicana en ese encuentro aseguraría el triunfo en la serie y el ascenso al Grupo I Mundial de la Copa Davis.

En caso de ser necesario disputar más partidos, Nick Hardt se enfrentará a Amr Elsayed aproximadamente 30 minutos después de concluido el dobles. Si la serie requiriera un quinto encuentro, Roberto Cid jugaría ante Karim Mabrouk.

Los partidos se celebran en el Centro Español de Santiago, con entrada gratuita para el público. La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) informó, además, que la serie cuenta con transmisión a través de END TV.

El equipo dominicano está integrado por Nick Hardt, Peter Bertran, Roberto Cid, Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, bajo la dirección del capitán Jhonny Berrido.