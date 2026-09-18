La historia de Juan Carlos De La Rosa, quien sufrió graves daños físicos debido al consumo prolongado de cocaína

Este video presenta una historia de superación personal sobre el joven Juan Carlos De La Rosa, quien sufrió graves daños físicos en su rostro debido al consumo prolongado de cocaína.

El reportaje, realizado por la periodista Nuria Piera, sigue el proceso de rehabilitación y los pasos hacia la reconstrucción de su vida y salud.