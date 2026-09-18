La historia de Juan Carlos De La Rosa, quien sufrió graves daños físicos debido al consumo prolongado de cocaína
Este video presenta una historia de superación personal sobre el joven Juan Carlos De La Rosa, quien sufrió graves daños físicos en su rostro debido al consumo prolongado de cocaína.
El reportaje, realizado por la periodista Nuria Piera, sigue el proceso de rehabilitación y los pasos hacia la reconstrucción de su vida y salud.
- Consecuencias de la adicción: El consumo de cocaína provocó en Juan Carlos la necrosis de tejido, lo que resultó en una perforación del paladar y el colapso del tabique nasal, afectando severamente su capacidad para hablar y alimentarse.
- Intervención médica: Con el apoyo del grupo Nuria y la institución Hogares Crea, Juan Carlos fue atendido en el departamento de cirugía maxilofacial del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Inicialmente, recibió un obturador personalizado como solución temporal para mejorar su calidad de vida.
- Cirugía reconstructiva: Tras meses de abstinencia y tratamiento, Juan Carlos fue sometido a una cirugía reconstructiva compleja para intentar cerrar definitivamente la comunicación entre su boca y su nariz, marcando un paso vital en su recuperación física.
- Mirada al futuro: El proceso continúa con la necesidad de seguir en tratamiento en Hogares Crea y esperar varios meses para una segunda intervención quirúrgica enfocada en reconstruir su nariz, simbolizando una oportunidad para empezar de nuevo.