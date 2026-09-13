Marileidy Paulino gana semifinal y avanza a la final del Mundial Ultimate

Marileidy Paulino avanza a la final de los 400m en el Mundial Ultimate tras ganar su semifinal en Budapest con 49.58s. La final será este sábado.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– La velocista dominicana Marileidy Paulino avanzó este viernes a la final de los 400 metros del primer Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate, tras imponerse en su semifinal con tiempo de 49.58 segundos.

Paulino, campeona olímpica y una de las principales figuras del atletismo mundial, dominó la primera semifinal disputada en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, aunque sus rivales se mantuvieron muy cerca durante la carrera.

La bahreiní Salwa Eid Naser terminó en la segunda posición con 49.67 segundos, mientras que la jamaicana Nickisha Pryce fue tercera con 49.72 y la cubana Roxana Gómez ocupó el cuarto puesto con 50.34.

Paulino mantiene su invicto

La dominicana llegó al campeonato como líder mundial de la temporada, luego de registrar 48.48 segundos en París.

Además, Paulino es la tercera mujer más rápida de todos los tiempos en los 400 metros, gracias a su marca personal de 47.98 segundos, conseguida en 2025.

Con su victoria en la semifinal, la atleta dominicana mantiene su condición de invicta durante este año y buscará sumar otro título a su temporada.

Final será este sábado

La final de los 400 metros está programada para este sábado 12 de septiembre.

El Campeonato Mundial Ultimate reúne a parte de la élite del atletismo internacional y entrega 150,000 dólares al ganador de cada prueba, dentro de una bolsa total de 10 millones de dólares.

Santo Domingo.– La velocista dominicana Marileidy Paulino avanzó este viernes a la final de los 400 metros del primer Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate, tras imponerse en su semifinal con tiempo de 49.58 segundos.

Paulino, campeona olímpica y una de las principales figuras del atletismo mundial, dominó la primera semifinal disputada en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, aunque sus rivales se mantuvieron muy cerca durante la carrera.

La bahreiní Salwa Eid Naser terminó en la segunda posición con 49.67 segundos, mientras que la jamaicana Nickisha Pryce fue tercera con 49.72 y la cubana Roxana Gómez ocupó el cuarto puesto con 50.34.

Paulino mantiene su invicto

La dominicana llegó al campeonato como líder mundial de la temporada, luego de registrar 48.48 segundos en París.

Además, Paulino es la tercera mujer más rápida de todos los tiempos en los 400 metros, gracias a su marca personal de 47.98 segundos, conseguida en 2025.

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Con su victoria en la semifinal, la atleta dominicana mantiene su condición de invicta durante este año y buscará sumar otro título a su temporada.

Final será este sábado

La final de los 400 metros está programada para este sábado 12 de septiembre.

El Campeonato Mundial Ultimate reúne a parte de la élite del atletismo internacional y entrega 150,000 dólares al ganador de cada prueba, dentro de una bolsa total de 10 millones de dólares.