El arte de Elvin Tolentimno rompe fronteras

Jatnna Tavárez entrevista al talentoso joven pintor dominicano, Elvin Tolentino, originario de Bonao
Jatnna Tavárez entrevista al talentoso joven pintor dominicano, Elvin Tolentino, originario de Bonao.
Elvin Tolentino, cuenta que se formó en las artes en la Plaza de la Cultura de Bonao, institución creada por el maestro Cándido Bidó.
- Alcance Internacional: Ha logrado exponer su obra en eventos prestigiosos como el Carrusel del Louvre en París (2022) y el World Art Dubai.
- Estilo y Proceso: Elvin menciona que su vena artística proviene de influencias familiares, como su madre que realizaba manualidades y su hermano que estudiaba publicidad. Actualmente vive en Bonao, donde cuenta con una galería en su casa y realiza murales.
- Proyectos a Futuro: El artista compartió que está participando en una convocatoria a través de la Embajada Dominicana en Francia para realizar una residencia artística de tres meses.