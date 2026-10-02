El arte de Elvin Tolentimno rompe fronteras

Jatnna Tavárez entrevista al talentoso joven pintor dominicano, Elvin Tolentino, originario de Bonao

Jatnna Tavárez entrevista al talentoso joven pintor dominicano, Elvin Tolentino, originario de Bonao.

Elvin Tolentino, cuenta que se formó en las artes en la Plaza de la Cultura de Bonao, institución creada por el maestro Cándido Bidó.